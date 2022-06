Yucatán se suma a jornada de megalimpieza «Cero residuos»

– El Gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la limpieza simultánea de más de 1,400 kilómetros lineales de carreteras, como parte de la estrategia Yucatán Cero Residuos.

– “Unidos limpiando Yucatán” reunió a más de 10,000 voluntarios, actividad única en su tipo en todo el país.

Muna.- Más de 10,000 voluntarios de los 106 municipios unieron esfuerzos en la jornada de megalimpieza “Unidos limpiando Yucatán”, primera en su tipo a nivel nacional, con la que se está saneando, simultáneamente, más de 1,400 kilómetros lineales de carreteras, actividad que encabezó el Gobernador Mauricio Vila Dosal, por un estado más limpio y sustentable.

Durante una gira de trabajo por Muna, Sacalum y Abalá, Vila Dosal constató y se unió a estas tareas, que se llevaron a cabo en diferentes tramos viales, al tiempo que agradeció a quienes se sumaron para transformar a la entidad en una región más verde, por lo que aseguró, de nada sirven los discursos si no se pone manos a la obra, por lo que se decidió implementar esta estrategia en todo el territorio.

“Estamos convencidos de que trabajando en equipo, unidos y de la mano con los demás órdenes de Gobierno, podemos obtener mejores resultados. Aquí, lo más importante no es limpiar la basura, sino que la gente ya no tire basura; tenemos que seguir generando consciencia de que estamos condenando a este mundo al desastre, si no actuamos”, indicó el Gobernador.

Luego de llamar a sumar esfuerzos para un Yucatán, país y mundo, más verdes y sustentables, apuntó que “hoy, todos han puesto su granito de arena, porque toda esta basura que recolectaron se filtra al subsuelo y se va al agua que tomamos, por lo que ya tenemos que seguir convenciendo a más gente de qué hay que poner la basura donde corresponde, no tirar basura en la calle, porque ese plástico que recogimos tarda millones de años en degradarse y, juntos, podemos hacer la diferencia”.

Tras las labores, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) reportó que, en resultados preliminares, se contabilizaron la recolección de 300 toneladas de residuos sólidos.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en Muna, se puso en marcha esta actividad, que forma parte de la estrategia estatal Yucatán Cero Residuos, con lo que se intervinieron 430 conexiones intermunicipales, a través de 318 brigadas y 240 vehículos.

Acompañado de los titulares de la Secretarías de Desarrollo Sustentable (SDS), Sayda Rodríguez Gómez, y Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, así como la alcaldesa anfitriona, María Eloísa Castro Contreras, Vila Dosal constató y participó en las labores en esa demarcación, donde se contó con la colaboración de 265 voluntarios, de las administraciones estatal y municipal, así como de la iniciativa privada y estudiantes de planteles como el Colegio de Bachilleres (Cobay).

En ese marco, la funcionaria indicó que lo que está sucediendo en toda la entidad es que, en cada una de las cabeceras, se está intervinieron más de 430 rutas, para lo cual se creó un comité con brigadas y los 106 cabildos, junto con Sedesol y el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

“Para lograr este objetivo, realizamos en total más de 15 reuniones de capacitación, en un esfuerzo coordinado para plantearles la estrategia, y cada actor puso su granito de arena para poder establecer este primer saque de lo que va a ser, a partir de hoy, un Yucatán limpio con carreteras limpias”, aseveró.

En ese sentido, recordó que, como parte del Programa de Manejo de Residuos, Vila Dosal entregó, a las 106 demarcaciones, un esquema personalizado para atender las problemáticas de su localidad y ya se tiene los primeros grandes resultados de su convocatoria, pues “llevamos más del 40% de los municipios con su programa aprobado y más del 60% ha presentado avances, con acciones puntuales, para que, juntos, sigamos colaborando por un Yucatán más verde y sostenible”.

Cabe recordar que con este esquema el estado se convirtió en el primero del país en contar con estas herramientas particulares para cada localidad, elaborados con la cooperación de las Universidades Marista y Tecnológica Metropolitana de Mérida (UTM), y apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para atender las necesidades de cada localidad.

Posteriormente, en Sacalum, el Gobernador y el alcalde Luis Nájera Vázquez supervisaron y, también, se sumaron a las tareas de limpieza, en los tramos carreteros que conectan con Plan Chac y Mucuyché, donde participaron más de 65 voluntarios con la recoja de basura, entre envases de plástico, cristal y colillas de cigarros.

Finalmente, en Abalá, Vila Dosal y la presidenta municipal, María Ayala López, atestiguaron la salida de los vehículos cargados con las bolsas de desechos, que recolectaron arriba de 180 participantes, habitantes de la misma zona, a quienes les agradeció sus valiosas aportaciones.