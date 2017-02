PROGRESO.– Tras las denuncias de robos, acoso policíaco y presuntas estafas en contra de residentes canadienses, las autoridades estatales y municipales se reunieron el pasado viernes con la comunidad extranjera cuyos integrantes ratificaron todas sus quejas en presencia de autoridades estatales, policías y hasta frente al propio alcalde José Cortés Góngora.

Presidieron la junta, además del edil, el coordinador de la Zona Costera Norte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Jorge Armando Albert Camargo; el director de la Policía Municipal, Mario Humberto Caamal Salas; el vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía estatal, Javier León Escalante, y el coordinador de Asuntos Internacionales del Estado, Wílliam Pérez Loría. La señora Olivia Baker fungió como traductora.

En la reunión, en el local de taxistas cerca del malecón, unos 80 residentes extranjeros abordaron los robos, las supuestas estafas del corredor de bienes raíces de la empresa Progreso Vacation Rentals al que contactan vía internet y el problema de la basura, según detalla Diario de Yucatan.

Los robos fueron denunciados por Ross Stryvoke y otros canadienses que sufrieron ese delito.

Los londinenses Michael Hutton y John Clifton expusieron el caso de las estafas con la renta de casas.

El canadiense David Henry denunció que, además de los robos, los extranjeros que con sus vehículos se ven involucrados en accidentes leves, raspones a vehículos o motocicletas, se ven acosados por los policías.

—Por un choquecito, los policías se aprovechan del miedo de los canadienses y les piden $2,000; el extranjero lo da por temor —afirmó.

—Lo que está denunciando ese ciudadano es corrupción, extorsión y debe atenderse —indicó a su vez Álvaro Laviada, quien tiene su casa de playa por el rumbo de Telchac y estuvo en la junta.

Una canadiense expuso que la semana pasada abordó el taxi número 86 en Bodega Aurrerá y le robaron su cartera, que no puede asegurar si el chofer y el vehículo son de Progreso, pero “lo cierto es que me robaron”.

Jonh Clifton reportó las estafas con la renta de casas han llegado a muchos extranjeros.

Como informamos, Alejandro Castilla Roche, Director de la empresa Progreso Vacation Rentals -señalada por los extranjeros como empresa fraudulenta-, negó las acusaciones de fraude realizadas por residentes extranjeros y afirmó que los señalamientos son falsos, toda vez que su compañía no recibe pagos por adelantado por las casas que promueve a través de su página de internet. “Son acusaciones falsas y sin fundamento. Además, estoy dando la cara a esta situación pues apenas ayer me enteré de éstas quejas y por lo mismo, el que nada debe nada teme y solicito aclararlas”, expresó.

Miguel López, profesor de español en la comunidad extranjera, informó que acudieron a la Fiscalía a denunciar, pero les pidieron traducir al español los correos electrónicos intercambiados con el acusado.

—Hay unos 2,000 extranjeros que gastan 100 dólares diarios ($2,065), esta derrama se queda en el puerto. ¿Van a dejar ir esa derrama? —cuestionó el docente.

Ross Stryvoke dijo que los canadienses que sufren un robo y otros problemas, al ver que no se les presta atención y no se resuelve nada, se van y no regresan.

Otros asuntos que expusieron los extranjeros es que no hay policías que hablen inglés, ni intérpretes en la Fiscalía que los ayuden cuando acuden a denunciar.

Albert Camargo, de la SSP, los exhortó a que cuando salgan de sus casas no dejen puertas y ventanas abiertas, que cierren bien los predios, que conozcan a sus vecinos y les avisen cuando se van a ausentar por varios días.

También les pidió que cuando les roben, que interpongan las denuncias, que “llamen al 911, les van a contestar en español, pero esperen un minuto y la atención será en inglés”.

Aseguró que hay vigilancia con patrullas desde Chuburná hasta Telchac, que hay uniformados que recorren a pie las playas y patrullaje desde hace varias semanas.

Indicó que esas medidas no son a raíz de que se hicieron públicos (el 30 de enero) los robos a los canadienses.

El vicefiscal León Escalante dijo que solo hay seis denuncias de canadienses por robos, pero no les dan seguimiento. Ningún hurto ha sido esclarecido.

El alcalde prácticamente se limitó a escuchar la “lluvia” de quejas y solamente ofreció que la Comuna proporcionará recolección de basura en los lugares alejados, revisarán dónde se debe construir o reparar pasos peatonales y que Turismo municipal investigará el caso de las páginas web que ofrecen casas en renta como medio para estafar, a pesar de que esa labor no corresponde a la dependencia turística.