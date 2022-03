AMLO quiere darle uso a puente fantasma en Cuernavaca

CUERNAVACA.– El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso un puente que conecta la Autopista del Sol “con la nada”, financiado por administraciones anteriores, en Cuernavaca, Morelos.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario informó que ese proyecto corrió por la inmobiliaria CasasGEO y que tuvo un costo de 600 millones de pesos, según datos oficiales.

“Estamos en este ‘puente fantasma’ (…) no hay nada, es un puente que no lleva a ninguna parte, es decir, que no comunica a la gente porque no hay viviendas” de uno de los lados que conecta esta obra; del otro lado hay viviendas que colindan con la Autopista del Sol.

Vamos a darle uso y sentido a esta obra porque sería una ineficiencia inaceptable el dejar esto así, como un monumento a la corrupción.

El titular del Ejecutivo señaló que se consideró construir 40 mil viviendas y centros comerciales, deportivos y recreativos en el terreno que conecta el puente con la autopista.

“Son como mil, 2 mil hectáreas (…) no se puede (construir 40 mil viviendas) en Cuernavaca, no hay agua, no hay vialidades para eso. Tenemos que tener más control urbano, no puede haber desorden, anarquía; además hay que cuidar el agua y otros recursos fundamentales”.

Por ello, adelantó que se buscará llegar a un acuerdo con la compañía bancaria dueña de los terrenos para desarrollar una primera etapa y construir cerca de dos mil viviendas que sean financiadas por el Infonavit.