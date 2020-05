Ampliarían la Ley Seca en Yucatán

MÉRIDA.– El Gobierno del Estado podría ampliar la Ley Seca en Yucatán luego de que este día el gobernador Mauricio Vila Dosal manifestara que la autorización para la venta de alcohol en estos momentos no es una prioridad.

A pocas horas de vencer el decreto de prohibición, el jefe del Ejecutivo ofreció varias entrevistas esta mañana en medios locales, señalando que “aunque haya medidas impopulares vamos a asumir ese costo”, afirmó el gobernador de Yucatán al dejar entrever que habría una ampliación de la prohibición al comercio de bebidas embriagantes en el estado.

Como se sabe, la ley seca se decretó el 10 de abril, el primer decreto venció el 30 de ese mes y se amplió 15 días más. La ampliación vence mañana viernes 15 de mayo y podría ampliarse.

El mandatario dijo que “este tema de la Ley Seca yo siempre he dicho que hay muchos problemas en estos momentos y evidentemente que la gente pueda tener la oportunidad de tomarse un traguito, que a muchos les gusta y les relaja, no va dentro de las prioridades estatales”.

Aseguró que la medida ha permitido reducir los índices de violencia familiar, ya que ante el encierro ese es un problema social que tiende a agravarse.

El gobernador ejemplificó lo dicho y señaló el caso de una enfermera y un policía que todo el día están trabajando, pero reciben una llamada de emergencia por un pleito que se armó al calor de las copas y se pondrán en riesgo al tener que ser trasladados al hospital para su atención.

“Lamentablemente muchas veces pasa que cuando la gente toma empieza a hacer reuniones sociales, cuando la gente toma se relaja, no guarda las medidas de distanciamiento, hay casos de violencia familiar”, consideró.