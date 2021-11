Con la nueva ruta periférico “Va y Ven”, comienza una nueva era para el transporte público de Yucatán, Gobernador Mauricio Vila Dosal

-En atención a una demanda histórica de la población, Vila Dosal dio el banderazo para el inicio de operaciones de este nuevo trayecto, que conecta a más de más de 120 colonias cercanas y 155 rutas de transporte, ofreciendo traslados más rápidos con ahorro de tiempo y dinero.

-Este servicio, que pone a disposición el Gobierno del Estado, será gratuito hasta el 31 de diciembre para que los ciudadanos conozcan los beneficios y se adapten a este nuevo trayecto.

Mérida.- El Gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha en Mérida la nueva ruta periférico “Va y Ven”, única en el país con seguimiento en tiempo real, con el que el Gobierno del Estado marca el comienzo de una transformación en la movilidad de Yucatán, al ofrecer a la ciudadanía traslados más rápidos con ahorro de tiempo y dinero, y sin necesidad de llegar al Centro Histórico, atendiendo con ello una demanda histórica de los habitantes de la capital yucateca.

Minutos antes de las 7 de la mañana de este sábado, el Gobernador dio el banderazo de salida de las unidades de esta nueva ruta que abarca los 50 kilómetros de largo del Anillo Periférico meridano, en un recorrido que conecta a más de más de 120 colonias cercanas y las 155 rutas de transporte que atraviesan esta importante arteria, servicio que se estará ofreciendo de manera gratuita hasta el 31 de diciembre para que los ciudadanos conozcan los beneficios y se adapten a este nuevo trayecto.

Acompañado del director general adjunto de Banca de Inversión del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Carlos Mier y Terán Ordiales y del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, Vila Dosal afirmó que, con esta nueva ruta, se empieza a vislumbrar lo que será el transporte público en Yucatán durante los próximos años.

Con esto se atiende una deuda histórica que teníamos con los usuarios de transporte público; ya que el sistema actual ha dejado mucho que desear, durante los últimos años, desafortunadamente había antes, de parte de las autoridades, un conformismo de dejar que las cosas siguieran así como llevaban muchos años porque era más fácil no moverle nada para no complicarse, pero ese no es el Yucatán que queremos, por eso, esto es el principio de lo que va a ser el transporte público en Yucatán, aseveró el Gobernador.

Junto con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, y el delegado estatal de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo en Yucatán (Canapat), Eduardo Córdoba Balbuena, Vila Dosal destacó que cuenta con unidades modernas y amigables con el medio ambiente, para realizar traslados más rápidos y brindar mejores oportunidades para poder transportarse, pero a través de una modalidad integral y donde el peatón es tomado en cuenta.

En ese tema, el Gobernador recordó que se están poniendo semáforos peatonales en todos los cruceros de la ciudad de Mérida, se están construyendo 72 kilómetros de ciclovías por parte del Gobierno del Estado y otros más del Ayuntamiento de Mérida, para que la gente que se mueve en bicicleta tenga la oportunidad de tener una movilidad rápida, segura.

Asimismo, Vila Dosal agradeció a Banobras y al Ayuntamiento de Mérida por la coordinación, ya que esta nueva ruta y lo avances en movilidad son una realidad gracias el trabajo coordinado entre los 3 niveles de Gobierno.

«Lo que estamos haciendo es subir la vara porque, de aquí en adelante, los usuarios de transporte público, en Mérida y Yucatán, van a esperar esta calidad. Esto es un trabajo que estamos haciendo entre todos, porque a Yucatán le urgen los cambios y transformarnos hacia el futuro y eso es lo que estamos haciendo hoy», finalizó el Gobernador.

Al respecto, el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), Rafael Hernández Kotasek, indicó que desde las 5 de la mañana, que la ruta Periférico ‘Va y Ven» comenzó a funcionar, a las 6:30 de la mañana, ya eran 126 las personas que habían usado este transporte.

El funcionario estatal informó que, como parte de la ruta se contemplan con 9 puntos de partida, que funcionan de la siguiente manera: en una primera etapa, existen 4 paradas, que son la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Nora Quintana, Tixcacal y Quetzalcóatl; desde donde salen las primeras unidades y para dispersarse e iniciar su recorrido. «A partir de ahí, cada 15 minutos, se van sumando otras para que, aproximadamente, entre las 5:25 y las 5:40 de la mañana, ya se encuentran los 20 autobuses en operación».

Hernández Kotasek explicó que el trayecto tendrá una frecuencia de, aproximadamente, 15 minutos hasta las 9 de la mañana; después, disminuirá su frecuencia, dado que la demanda de pasajeros baja, pasando cada 20 minutos; para que, luego de las 4 de la tarde, cuando vuelve a subir la demanda, regrese a tener una frecuencia de cada 15 minutos.

El director del Imdut apuntó que de las 155 rutas de transporte público con las que conecta, son las de Motul, Kanasín, Umán y Caucel las más transitadas y con mayor demanda, ya que se puede llegar a tener hasta 70 puntos de conexión. Además, destacó que conecta a 4,900 empresas las que están localizadas a un kilómetro de distancia de este trayecto y, 700 instaladas en esta vía, beneficiando así a más de 31,000 empleados.

Por último, Hernández Kotasek señaló que, para que esta ruta se haga realidad, a través los 50 kilómetros de longitud, se realizó un importante proyecto de infraestructura para el cuidado de la integridad de peatones y usuarios, que consistió en 18 bajo puentes, 9 bahías de 5 kilómetros de laterales, 44 pozos, 69 parabuses, más de 58 escarpas con una longitud de 4.7 kilómetros, 68 pasos peatonales, 8 puentes, de los cuales 5 son permanentes y 3 temporales.

Posteriormente, el Gobernador realizó el banderazo de salida de la nueva ruta Va y Ven e inició un recorrido para constatar los diferentes parabuses que conforman esta ruta, partiendo del punto de Diamante Opichén donde abordó la novedosa unidad y recorrió la vía del Periférico para constatar su buen servicio.

En ese punto, el director del Imdut señaló que, se tienen 28 parabuses fijos caracterizados por estar construidos de concreto y 41 de acero temporales, los cuales, indicó, están sujetos a actualización en cuanto a su ampliación y ubicación, para lo que se realizarán en lo que resta del mes, alrededor de 350 encuestas al día a los usuarios para adecuarlos de acuerdo a las necesidades.

A la altura de dicho fraccionamiento, Vila Dosal, junto con el senador, Raúl Paz Alonso y los diputados locales, Abril Ferreyro Rosado, Karem Achach Ramírez, Manuela de Jesús Cocom Bolio, Dafne López Osorio y Jesús Efrén Pérez Ballote, supervisó el puente peatonal adecuado con un elevador para personas con discapacidad y que brinda mayor seguridad a los usuarios, después, en el paradero de Diamante Opichén tomó el autobús para trasladarse al parabús Quetzalcóatl.

Ahí, el Gobernador constató que este tipo de parabuses, con la infraestructura más grande, son fijos y cuentan con puertos de carga tipo USB, espacios para personas con discapacidad e iluminación led a través de energía solar. En toda la ruta, se cuentan con 4 parabuses de este tipo.

Durante todo su trayecto, Vila Dosal también platicó con los usuarios que, a partir de este día, hicieron uso de este nuevo servicio de transporte, quienes le ratificaron al Gobernador la necesidad de contar con esta ruta que favorece su movilidad.

Hay que recordar que, en días pasados el Gobernador anunció la repavimentación de otros 10 kilómetros críticos del Periférico, a propósito de que el presupuesto de este año trae un incremento importante en el tema de obra pública, acción que se viene a sumar a los beneficios del trayecto Periférico “Va y Ven”.

Cabe resultar que, la ruta, que beneficia a más de 144 mil habitantes, tiene un horario de 5 de la mañana a 11 de la noche y para su funcionamiento se emplean 20 autobuses de alta gama, que estarán rodando a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, teniendo una frecuencia de 15 minutos en horas pico y 20 minutos en horas valle.

Cuentan con asientos cómodos y aire acondicionado, con una capacidad para 80 pasajeros; además de que, como parte de la tecnología, cuentan con sensores de aforo que ayudarán a contabilizar los pasajeros que suben y bajan, así como dispositivos lectores de tarjetas, sistema de rastreo GPS para poder monitorear la ubicación de las unidades en tiempo real.

Aunado a ello, se trata de unidades que son incluyentes, con entradas más bajas que permiten accesibilidad universal, espacios especiales y cómodos y seguros para los usuarios en silla de ruedas y racks para llevar bicicletas, buscando promover la intermodalidad en los usuarios del transporte público, al igual que señalética en sistema braille para personas con discapacidad visual para indicar los asientos preferentes, así como la localización del timbre para pedir bajada, así como el inicio y final de la ruta.

La ruta cuenta con 48 conductores, 38 hombres y 10 mujeres, mismos que, para aprender a manejar este tipo de autobuses y brindar un servicio de la mejor calidad, pasaron por un proceso de capacitación en campo y de manera, el cual cuenta con la certificación DNV ISO 9001 y de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

Los autobuses tienen motor Euro 6 de la marca Scania, de origen sueco, modelo Euro 6 2021 y la carrocería es Beccar Urviavus G3 con entrada Baja, que son de los más avanzados en cuestión de eficiencia y reducción de ruido, además, la cantidad de contaminantes que genera es equivalente a una unidad a gas y el 98% de sus emisiones es de vapor de agua, por lo que cuenta con todas las certificaciones medioambientales, tanto en Europa como en México.

Por otra parte, las unidades cuentan un sistema de purificación de aire acondicionado similar al que se tiene en los aviones, el cual permite que cada 30 minutos se renueve el aire de adentro y se filtre hasta en un 99% de virus y bacterias, lo que permitirá que operen con las ventanas cerradas y usen el aire acondicionado, tecnología necesaria para cuidar de la salud de todos y continuar cumpliendo con las disposiciones de salud por la pandemia.

Cabe destacar que, para garantizar la seguridad de los peatones y usuarios de este servicio, se realizaron obras de infraestructura que son indispensables para el inicio de operaciones la ruta «Va y ven», que contempla la construcción de 69 paraderos y bahías, así como de 65 pasos peatonales y andadores distribuidos en los 50 kilómetros de distancia de esta importante vía.

Lo anterior también se complementó con las acciones que llevan a cabo dentro del Programa Conjunto de Mejora a la Movilidad y la Infraestructura Vial, que consisten en la construcción de 5 nuevos puentes peatonales y otros 3 que serán temporales, así como labores de mantenimiento de 7 puentes peatonales actuales, así como de la repavimentación de 10 kilómetros críticos y más dañados del Anillo Periférico, trabajos que ya están listos y a los que se le sumarán los 10 kilómetros adicionales que anunció el Gobernador en días anteriores.