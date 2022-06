Confirman autoridades más de 500 intoxicados por comer cochinita contaminada en Yucatán

MÉRIDA.– El Ayuntamiento de Seyé informó que no fueron 70, sino 500 las personas que finalmente resultaron intoxicadas tras consumir cochinita contminada en esa localidad, según la alcaldesa de ese municipio, Diana Isabel Dzul Leo.

También se detalló que la posible causa de la intoxicación se debió a elevados niveles de clembuterol en la carne consumida. El Clembuterol es un fármaco que se utiliza en la alimentación de los cerdos, aunque en muchos países ya está prohibido su uso.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido en redes sociales por el propio Ayuntamiento 2021-2024, los afectados fueron atendidos en un consultorio particular, así como la clínica del IMSS de Acanceh y en los bajos del palacio municipal.

La Comuna informó que todos los afectados se reportan estables y no hubo pérdidas humanas.

Entre otras cosas, también señalaron que «Los análisis preliminares apuntan a que existe un 90% de probabilidad de que la intoxicación se haya debido a la presencia de clembuterol en la carne consumida. Estamos en espera de la confirmación de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios que continúa con los análisis pertinentes».

* Se continúa proporcionando medicamentos sin costo en el ayuntamiento, para las personas que lo requieran. Únicamente será necesario presentar su receta médica.

* Personal del IMSS estará dando seguimiento a las personas afectadas para llevar un mayor control de su estado de salud.

* La Dirección de protección contra riesgos sanitarios se encuentra visitando a los proveedores del negocio clausurado la noche de ayer para hacer revisiones de rutina e indagar más hasta dar con el origen del problema.

* Como Ayuntamiento, estaremos al pendiente de los avances en las investigaciones y les mantendremos al tanto de los avances que se presenten.