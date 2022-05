El menor reportado como extraviado en Progreso, estaría con su padre en Holbox

PROGRESO.– El caso del menor Christopher Gael Caamal Rosales, de 14 años de edad, quien fue reportado por desaparecido por su madre la semana pasada, podría deberse a problemas familiares, pues el menor habría sido llevado por su propio padre a la isla de Holbox, donde radica.

La señora Ingrid Yolanda Rosales Araujo, mamá de Christopher Gael, señaló a medios locales que no había logrado comunicarse con el padre del menor, el Sr. Manuel Felipe Caamal Manzano, de quien está separada desde hace 10 años, y éste no responde a las llamadas que le hacen por medio de teléfono celular y las tías comentan que no saben nada del menor.

Como se sabe, Christopher Gael, estudiante de la secundaria Benito Juárez, salió de clases el pasado jueves a las 13 horas y debió dirigirse a la casa de su abuelo, el profesor Carlos Rosales Cetina, quien vive por el rumbo de la gasera, al oriente de la Secundaria Benito Juarez García, pero no llegó a la casa familiar y se perdió contactó con su celular.

El jueves por la tarde Ingrid Rosales interpuso ante la Fiscalía estatal la denuncia por la desaparición de su hijo, ese mismo día iniciaron las investigaciones, el viernes por la tarde se activó la Alerta Amber.

Los agentes policiacos revisan las cámaras de videovigilancia que se encuentran por la zona de la colonia Benito Juárez. En la esquina de la secundaria hay dos cámaras.

El pasado sábado, Ingrid Rosales comentó que es probable que su hijo esté con su papá en Holbox u otro lugar, pues en marzo pasado el señor Caamal se lo llevó bajo engaños de comprarles varias cosas, finalmente el menor de edad viajó de Valladolid hasta este puerto y le relató a su mamá que recibió malos tratos de su papá y la pareja de su progenitor.

Ingrid Rosales Araujo señaló que la demanda de divorcio está en proceso, así como la custodia del menor, quien compareció ante el Juzgado Familiar de este puerto para que él mismo decida con quien se queda.

“El miércoles pasado recibí del Juzgado copia del oficio donde se le notificaba a Manuel Caamal Manzano, de la orden de restricción, que no debía de acercarse conmigo y mi hijo, pero al día siguiente Christopher Gael, desaparece, no sabemos nada de él, así que pensamos que se lo llevó su papá”.

Pese a lo anterior, la Fiscalía General del Estado mantiene activa hasta este lunes una Alerta Amber por la desaparición del menor.