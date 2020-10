El PAN Yucatán critica la eliminación de fideicomisos aprobada por Morena

MÉRIDA.– La desaparición de 109 fideicomisos y fondos federales votada en la Cámara de Diputados, es evidencia de la insensibilidad de Morena ante las verdaderas necesidades de la población, manifestó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Yucatán, Asis Cano Cetina.

Con esta medida aprobada por Morena y sus aliados, aseguró, el gobierno de López Obrador pretende quedarse con el dinero de todos esos fondos y fideicomisos, incluyendo los recursos destinados al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), pues ahora estarán a disposición de la Secretaría de Hacienda.

“Esto resulta sumamente insensible, especialmente porque Morena y sus aliados votaron por la eliminación del FONDEN exactamente el mismo día que las familias yucatecas amanecían para encontrarse con los daños ocasionados por el Huracán ‘Delta’, lo que podría dejar a muchas familias sin apoyo para reparar sus viviendas o liberar las vialidades que hayan resultado dañadas”, mencionó Cano Cetina.

También recordó que cuando las tormentas ‘Amanda’ y ‘Cristóbal’ afectaron a la Península de Yucatán en junio pasado, el gobierno morenista se empeñó en desestimar los daños que sufrieron los habitantes del interior del estado, principalmente campesinos y personas con viviendas precarias.

“El estado calculó los daños provocados por estas tormentas en 4,300 millones de pesos y el gobierno de Morena únicamente reconoció 200 millones de pesos en daños” dijo Cano Cetina.

Además del FONDEN, la desaparición de los 109 fideicomisos incluye la liquidación de aquellos otros fondos que se usaban para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, becas educativas, investigación académica; algo que, en palabras del dirigente panista, atenta contra el futuro del país, por lo que el PAN continuará dando la batalla por todas las vías posibles para evitar que se liquiden los fideicomisos.

“Estamos hablando de que la figura de los fideicomisos permite que esos recursos se administren de manera autónoma y totalmente ajenos al gobierno en turno. Y ahora que el dinero lo tendrán ellos, el uso de los recursos será discrecional para los caprichos y objetivos de López Obrador, cuando hoy en día la Península exige recursos emergentes tras el paso del huracán”.

Cano Cetina recordó que el FONDEN ofrecía la ventaja de no estar sujeto al principio de anualidad presupuestal, es decir, que no necesariamente consumía recursos fiscales todos los años, pero siempre estaba preparado por lo que se ofreciera; además, a diferencia de los programas clientelares y electoreros de los gobiernos de Morena, este fondo no funcionaba con criterios políticos ni asistenciales, ya que únicamente cubría algunos daños como es en vivienda y en infraestructura pública, mismos que aprobaba un comité de evaluación de daños y su ejecución estaba sujeta a que el municipio o estado solicitante aportara una coparticipación predeterminada en las reglas de operación.

Ante este panorama, Asis Cano Cetina comentó que el gobierno estatal está realizando todo su esfuerzo, aún sin el apoyo del gobierno federal, para seguirle cumpliendo a la población afectada y recordó que es momento de mostrar la solidaridad que siempre ha distinguido a las yucatecas y yucatecos.

“Vamos a seguir dando la batalla legislativa para que Morena no desaparezca el FONDEN y para que los recursos lleguen a quienes lo necesitan; mientras tanto, las y los panistas vamos a poner el ejemplo de solidaridad y sensibilidad que en este momento requieren las familias yucatecas”, puntualizó.

Por otra parte, informó que Acción Nacional instalará un Centro de Acopio en las oficinas del Comité Estatal y en el Comité Municipal de Mérida para recolectar donativos de víveres, artículos de higiene personal, láminas de cartón, ropa y cobertores para los afectados por las recientes lluvias por “Delta”.

“También hacemos llamado a todos los funcionarios y legisladores emanados del partido para que hagan lo propio y se envíe al oriente del estado, la zona más afectada por “Delta”, todo lo que se recaude”, finalizó.