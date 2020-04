Esta es la nueva vía de contagio del Coronavirus descubierta por científicos de Japón

MÉXICO.– Un experimento realizado por especialistas de Japón, ha revelado que las micro-gotas de la saliva de las personas serían una tercera vía para el contagio del Coronavirus Covid-19.

Hasta hace algunos días, en medio de la pandemia, estaba comprobado que las dos principales vías serían la infección por contacto directo con algún enfermo, o superficies contaminadas por los mismos y la otra por las gotas que resultan de estornudar o toser que pueden ser respiradas de forma directa. De ahí que las autoridades recomendaran la «sana distancia» entre las personas, como un estándar para evitar los contagios.

Sin embargo, estos nuevos estudios científicos japoneses han revelado que solo con platicar en voz baja, o estar en lugares cerrados con otras personas (centros de trabajo, por ejemplo, sin necesidad de estar cerca, puede ser una vía para infectarse del virus, pues las micro-gotas forman «nubes» que se esparcen en los espacios y pueden durar varios minutos en el ambiente hasta antes de desaparecer. De ahí que ahora recomiendan usar tapabocas y ventilar con frecuencia los espacios cerrados.

Lo anterior fue evidenciado por científicos de la Universidad de Toho, en Japón, con apoyo de la principal agencia de noticias de ese país, la NHK World, luego de que realizaron un experimento que descubrió una tercera ruta de transmisión para el Coronavirus.

“Hasta ahora, hemos considerado dos rutas principales de transmisión. Una es la infección por contacto con alguien que contiene el virus. La otra es la infección por pequeñas gotas que se reciben al estornudar y toser. Pero algunos expertos dicen que hay una tercera forma de infección”, señala esta agencia en un vídeo.

El presidente de la Asociación Japonesa de Enfermedades Infecciosas, Kazuhiro Tateda, asegura que las partículas micrométricas (en este caso pequeñas gotas de saliva) pueden transmitir el coronavirus cuando las personas sostienen conversaciones muy cerca unas de otras. “Creemos que la infección proviene de partículas finas que no superan el tamaño de un micrómetro, y este método de transmisión del virus puede llamarse infección por microgotas”, señala.

Para analizar cómo puede ocurrir la infección, se realizó un experimento en el que se detectaron las partículas en el aire usando rayos láser y una cámara de alta sensibilidad. Al reproducir la grabación en cámara lenta, los expertos encontraron que las gotas, las cuales tiene un tamaño de 10 micrómetros, caen rápidamente cuando una persona estornuda. Sin embargo, al observar detenidamente las imágenes de la cámara de alta sensibilidad, se percataron de que había pequeñas partículas brillantes que permanecían en el aire. Todas estas gotas eran menores a los 10 micrómetros.

CONTAGIO POR CONVERSAR CON OTRA PERSONA…

Cuando los científicos realizaron el mismo experimento en conversaciones entre dos personas, descubrieron que las personas emiten muchas de estas gotas microscópicas cuando hablan en voz alta. Lo más interesante es que, a diferencia de las otras gotas, éstas no caen, sino que se quedan flotando en el aire.

“Las pequeñas gotas que se liberan al hablar contienen muchos virus y exportamos estas gotas cuando hablamos en voz alta o respiramos fuertemente. La gente a nuestro alrededor las inhala y así es como se propaga el virus. Ahora empezamos a ver este riesgo”, explicó Tateda.

Por su parte, Masashi Yamakawa, profesor asistente en el Instituto de Tecnología de Kioto, afirma que el riesgo de infección con pequeñas gotas va más allá de la distancia entre las personas. “Si el aire no se mueve o llegan vientos, las gotas permanecen estacionarias en el aire, no se moverán y pueden quedarse por un tiempo”, dijo Masashi.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa haciendo hincapié en «la gran importancia de la higiene frecuente de las manos y la limpieza y desinfección del medio». El organismo incide «en la relevancia de mantener las distancias y evitar el contacto cercano y sin protección con personas con fiebre o síntomas respiratorios». Según la OMS, no se recomienda el uso de mascarilla para la población general: lo apropiado es que el personal sanitario use máscaras de tipo FP2 Y FP3, junto a gafas y trajes de protección, para no contagiarse, mientras que cualquier individuo use mascarillas quirúrgicas, no para no contagiarse sino para no contagiar a otros.

EL USO DE MASCARILLA, ES NECESARIO…

Sin embargo, el estudio realizado por los científicos japoneses viene a demostrar que llevar mascarilla y ventilar bien los espacios interiores evitaría, en cierto modo, esa tercera vía de contagio.

En la misma línea habla George Gao, director general de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de China, quien ha avisado del «gran error» que se está cometiendo en Europa y Estados Unidos.

«En mi opinión, el gran error es que la gente no se está poniendo las mascarillas», ha dicho Gao, en una entrevista en la revista «Science». «Este virus se transmite por gotitas y por contacto cercano. Por eso tienes que llevar una máscara, porque cuando hablas siempre salen gotas de tu boca. Mucha gente tiene infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si llevan máscaras, pueden evitar que las gotas cargadas de virus escapen e infecten a otros», ha detallado.

Austria ya se ha unido al pequeño club de países europeos, entre los que está República Checa y Bosnia-Herzegovina, que harán obligatorio el uso de máscaras en espacios públicos.