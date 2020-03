Hermetismo sobre el arribo de un crucero turístico a Progreso

CONTRA LO QUE INFORMAN MEDIOS BRITÁNICOS, AUTORIDADES GUARDAN HERMETISMO SOBRE EL CASO / EL AGENTE NAVIERO DEL CRUCERO DICE QUE LA NAVE LLEGA SOLO PARA «UN SERVICIO» NO PRECISA DE QUÉ TIPO, DICE QUE NO TRAE GENTE / LA EMBARCACIÓN DEBE ATRACAR A LAS 6 DE LA TARDE DE ESTE LUNES EN EL PUERTO DE PROGRESO



PROGRESO.– El agente naviero y consignatario Jorge Baqueiro Baqueiro confirmó esta tarde que el crucero turístico Marella Explorer 2 tiene programado su atraque hoy lunes a las 18 horas, seis de la tarde, en el Puerto de Progreso.

Consultado sobre el arribo de la embarcación, Jorge Baqueiro dijo en un principio que desconocía que el Marella Explorer 2 fuera un crucero, aunque inmediatamente rectificó y señaló que sí, se trata de un crucero turístico.

Al preguntarle si estaba enterado de que el barco tiene a bordo tripulantes y pasajeros enfermos, pues así lo han consignado los medios de comunicación del Reino Unido, pues los pasajeros a bordo son británicos, el agente Jorge Baqueiro dijo que no sabía.

«Sé que el barco viene a un servicio y nada más, no trae gente», indicó.

Se le insistió en el tema, pues los medios ingleses están al tanto del tema, y han publicado notas sobre el caso, sobre todo por los pasajeros enfermos que no han podido regresar a su país, pero Baqueiro dijo que averiguaría más al respecto y lo informará.

Cabe señalar que el crucero estará apenas unas ocho horas en el puerto, pues se espera que atraque a las 6 p.m. y zarpe en las primeras horas del martes.

ESTÁ REVISANDO EL TEMA…

Sobre el caso, el alcalde Julián Zacarías Curi informó que está revisando el tema con la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), a quienes -según dijo-, les está pidiendo el manifiesto de Sanidad Internacional.

Como se sabe, Sanidad Internacional es la autoridad encargada de verificar la parte sanitaria en la llegada de buques y embarcaciones al Puerto de Progreso.

La autoridad realiza una visita de inspección, donde se llena el formulario donde se asienta si el barco trae o no personas enfermas y se reporta cualquier incidente de relevancia para conocimiento de la autoridad.

En el ambiente portuario es sabido que esas inspecciones no son confiables, pues el personal solo sube para cumplir con el protocolo de «comunicación del barco», donde la nave es abordada por las autoridades como Aduana, Sanidad Internacional, Capitanía, Sagarpa y Migración para realizar el papeleo de recepción de la nave. Según trabajadores portuarios, esas autoridades solo suben a realizar la faramalla del papeleo, pero aprovechan para comer gratis en el barco, y recibir obsequios por parte del capitán de la nave, que principalmente acostumbra regalar a las autoridades cajas de cigarros o botellas de licor.

AUTORIDADES GUARDAN HERMETISMO…

El caso de la llegada del Marella Explorer 2 ha generado numerosos comentarios en Progreso, principalmente críticas hacia las autoridades por permitir el atraque de la embarcación, que según medios británicos, tiene a bordo a personas enfermas.

De hecho, en el Puerto de Progreso, pareciera que se han extremado las medidas para ocultar la llegada del crucero turístico, debido a que a los trabajadores portuarios se les prohibió el uso de cámaras o teléfonos celulares en los muelles con el fin de no captar fotografías o vídeos de la embarcación turística ni de sus pasajeros. Hay rumores que los pasajeros serán desembarcados para enviarlos vía aérea a sus países.

Así lo informaron esta tarde trabajadores de la terminal remota, quienes señalaron que les pidieron que no porten celulares o cámaras con el fin de que no se fotografíe la embarcación turística.

Según trascendió, lo que se busca es no generar psicosis, pues se sabe que la embarcación tiene a bordo a personas enfermas.

Como informamos, el crucero ya está fondeado frente a Progreso y es propiedad de la línea naviera TUI Cruises, empresa con sede Alemania.

El barco estuvo varado varios días en Barbados y tras saberse de que había gente enferma, la mayoría de los pasajeros del barco fueron trasladados por vía aérea a Reino Unido desde el martes pasado, pero no todos, debido a que a varios se les negó volar debido a que presentaban síntomas «parecidos a los de la gripe». (ProgresoHoy.com)