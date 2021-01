Inicia la vacunación contra el Coronavirus en Yucatán

EL GOBERNADOR MAURICIO VILA ATESTIGUA LA APLICACIÓN DE LAS PRIMERAS DÓSIS A PERSONAL DE SALUD

MÉRIDA.– La enfermera María Andrea Ventura Cauich, quien desde el inicio de la pandemia está laborando en el área Covid del Hospital General «Dr. Agustín O’Horán», se convirtió en la primera trabajadora del sector salud en Yucatán que presta sus servicios en estos lugares en recibir la vacuna contra el Coronavirus, procedimiento que constató el Gobernador Mauricio Vila Dosal y que marcó el inicio simultáneo de la estrategia de vacunación en éste y otros 15 hospitales y clínicas del estado.

“Hoy es el principio del fin, no hay que confiarse, todavía hace falta mucho camino por recorrer”, expresó el Gobernador Vila Dosal al acudir a este nosocomio, considerado como el centro de salud pública más importante de la región, a supervisar el inicio de la vacunación. La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que en esta primera jornada aplicó dosis a 480 trabajadores de salud que laboran en la zona Covid de este hospital.

Durante su visita a este lugar y acompañado del titular de la SSY, Mauricio Sauri Vivas, el Gobernador también presenció que se le administrara la vacuna al enfermero Pedro Pablo Chel Yah, quien también ha demostrado su compromiso y gran vocación al mantenerse en la primera línea de batalla frente al Coronavirus.

Ventura Cauich, enfermera con 35 años de servicio en este hospital que fue asignada al área Covid, se ha mantenido en la atención de los pacientes contagiados del virus desde que comenzó la pandemia, aun teniendo la posibilidad de ausentarse con licencia oficial por su edad. Sin embargo, el amor a su profesión la hizo permanecer al cuidado de la salud de los yucatecos.

“Me siento muy feliz y orgullosa, la verdad sí quiero que me vacunen, esta es una medida buena, sobre todo, para los que estamos en el área Covid. Desde marzo a la fecha no me he contagiado, me siento muy bien y doy gracias porque llegó la vacuna para el sector salud”, expresó la enfermera a Vila Dosal.

La mujer comentó que desde que su familia se enteró que los primeros en vacunarse iban a ser el personal de salud, la apoyaron para que se le aplicara la dosis, ya que eso representa tranquilidad para ella y ellos, pero sobre todo que se podrá seguir ayudando y prestando servicios a quienes más lo necesitan.

“Esta es una esperanza para todos, a la población le digo que no dude cuando llegue la vacunación para ellos, mientras en estos momentos les pido que se sigan cuidando y que no bajen la guardia”, externó Ventura Cauich.

De igual manera, su compañero Pedro Pablo Chel Yah ha permanecido al frente de la lucha contra el Coronavirus desde los primeros casos y únicamente se ausentó al resultar contagiados del virus y, una vez recuperado, regresó al servicio. Su actitud es de destacar, ya que en ningún momento solicitó cambio área.

Recibimos la vacuna con alegría, porque es una posibilidad que viene a paliar la difícil situación que hemos estado viviendo en los últimos meses los trabajadores del sector que estamos en las áreas Covid, el sentir de los compañeros es que desean vacunarse y, con ello, estar cubiertos para evitar que el virus se siga propagando, comentó Pedro Pablo al Gobernador.

El enfermero resaltó que esta vacuna representa una esperanza de vida en este camino que estamos recorriendo, en donde hemos tenido muchas situaciones, pero es una luz al final de camino.

“El personal de salud agradece las gestiones del Gobernador y de estar pendiente para proporcionarnos los elementos de trabajo y la protección que necesitamos. A los yucatecos les digo que la vacuna es un recurso, pero mientras les llega a todos, no debemos bajar la guardia y que sigamos manteniendo las medidas sanitarias”, manifestó el trabajador de la salud, originario del municipio de Seyé.

Esta mañana, el Gobernador constató la logística y procedimientos de este Plan, que inició simultáneamente a las 8 horas de este día en las 16 unidades médicas contempladas para la primera etapa de la vacunación. Se estarán administrando las primeras 9,750 dosis que llegaron al territorio. Hay que recordar que, en un principio la Federación informó que el primer envío de vacunas para Yucatán, programado para el 12 de enero, sería de 10,725, pero finalmente solo llegaron las mencionadas 9,750 dosis.

Médicos y enfermeros que se desempeñan en la primera línea de control del Covid comenzaron a llegar a los hospitales y clínicas en que laboran con sus respectivos pases de vacunación digital, los cual les llegaron a los correos electrónicos que proporcionaron cuando sus centros laborales los registraron en la plataforma.

Primero, debieron pasar un filtro sanitario, donde también se les tomó la presión y signos vitales, así como una mesa de registro donde a través de un código se confirmó su nombre en la lista y se les aplicó un cuestionario; para luego acceder al puesto de vacunación, donde se les dio la explicación de la vacuna y les fue administrada la dosis.

Posterior a ello, permanecieron 30 minutos en el área de observación y finalmente, se reincorporaron con normalidad a sus actividades. En caso de que alguno tuviese alguna reacción adversa, se dispuso de un cuarto especial para ser trasladados.

En el proceso se explicó que, de acuerdo con el Manual de Vacunación 2017, vigente actualmente y el cual fue emitido por la Secretaría de Salud (SSA) a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, no está recomendado ni es una indicación el uso de guantes para la aplicación de ningún biológico.

Asimismo, en la guía técnica para la aplicación de la Vacuna BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) contra Covid-19, emitido por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, no indica ni recomienda el uso de guantes para la aplicación de la vacuna.

Hay que recordar que, además del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, las unidades médicas contempladas para la vacunación en esta primera fase son los Hospitales Generales de Tekax, Valladolid, San Carlos de Tizimín, así como el Centro de Atención Temporal Covid en el Siglo XXI y el provisional de Valladolid, el Hospital Regional Mérida del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY).

Del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar, también fueron considerados los Hospitales Rurales de Acanceh, Izamal, Maxcanú y Oxkutzcab. Mientras que, del IMSS también se incluye al Hospital de Especialidades 1, el Hospital General Regional No.1 “Lic. Ignacio García Téllez”, mejor conocido como T-1, y el Hospital General Regional No. 12 IMSS “Lic. Benito Juárez”. Asimismo, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Hospital Militar Regional de Mérida.

Como se ha dicho anteriormente, la primera fase de la estrategia de vacunación en el estado se desarrollará desde enero hasta febrero próximo y se estima que lleguen 27,300 vacunas para todo el personal de salud. Primero se vacunará al personal de las áreas Covid y luego se continuará con el resto de los trabajadores del sector salud.