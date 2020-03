Instalan red de alumbrado en el Refugio Pesquero de Chuburná Puerto

PROGRESO.– La negativa de atención por parte de personal de guardia del CESSA, provocó el segundo nacimiento de una niña dentro de una ambulancia de la Cruz Roja, atendido por las paramédicos Cesia Can y Neyla Martín.

Teniendo como excusa los trabajos de mantenimiento dentro del CESSA, Centro de Salud, negaron la entrada en labor de parto de la señora Erika Griselda Keb Canté, de 24 años, la cual venía desde la Comisaría de Chuburná Puerto.

El caso incluso fue publicado por el alcalde Julián Zacarías en sus redes sociales, quien reconoció el trabajo de las paramédicos y felicitó a la nueva mamá.

La señora con domicilio en la calle 10×11 y 13 de la Comisaría fue trasladada por los paramédicos asignados a la zona, la cual fue llevada a la delegación local de la Cruz Roja, para hacer el cambio de ambulancia ya que tenía que regresar a su base que está lejana.

Al llegar los paramédicos al CESSA se dio enseguida la negativa que estaban en labores de mantenimiento y que no tenían lo necesario, así que ni la tocaron y le dijeron que tenía que ser llevada a Mérida.

El operador de la ambulancia de la Cruz Roja, ante esta pérdida de tiempo, dio media vuelta para enfilarse a Mérida, cuando no había avanzado ni un kilómetro cuando empezaron fuertes las labores de parto.

Ya con la experiencia adquirida que les daba haber recibido al primer bebé, hace una semana en la entrada a Mérida, las paramédicas tuvieron la calma y la serenidad de recibir a una bonita niña que nació en buen estado de salud y ya con toda calma se enfilaron a la ciudad capital para su adecuada atención.

Estuvo en todo el trayecto acompañando a su hija la feliz abuela materna, Reyna Griselda Canté Xool, que se lamentó por esa falta de servicios de urgencias en el CESSA, que de nada sirve que la pinten y la decoren si el trato y el servicio es pésimo y la insistencia de mandar todo a Mérida.