La Asipona Progreso debe actuar tras el desplome de muelles en Yucalpetén

PROGRESO.– Tras el desplome ocurrido esta madrugada de amplio sector de la zona de muelles en la zona poniente del puerto de abrigo de Yucalpetén (lado industrial), la Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso (Asipona Progreso) no tomó inmediatas medidas para resguardar la seguridad de los pescadores y usuarios.

Así lo revelaron pescadores y usuarios de los muelles, quienes revelaron que el desplome de los muelles, ocurrió en las primeras horas de este miércoles y solo enviaron a personal de la dependencia a tomar fotos de lo ocurrido. No delimitaron la zona ni colocaron cintas de seguridad para evitar posibles accidentes.

Como informamos, esta mañana se registró el desplome de unos 50 metros lineales de muelles frente a lo que fue la congeladora de Industrial Pesquera Cuevas (junto a los muelles de Pescados Mexicanos), los cuales están en el abandono, sin mantenimiento y son usados por diversos armadores y dueños de barcos.

Veladores informaron que el percance sorprendió en horas de la madrugada cuando escucharon el estruendo al momento de la caída del muelle.

En esos muelles, inaugurados hace más de 50 años, se han registrado diversos accidentes, incluso pipas dedicadas al reparto de agua potable para el avituallamiento de barcos se han quedado atrapadas en varias ocasiones cuando el concreto en mal estado se desfonda.

Si bien el accidente ocurrió en la madrugada cuando no había gente en los muelles, lo que evitó lesionados, los pescadores señalaron que la Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso debería tomar cartas en el asunto para evitar accidentes e iniciar las mejoras de esos espacios. Hasta esta tarde, la dependencia federal tampoco había informado oficialmente sobre el incidente.

Otros puntos de la zona están también en riesgo de desplomarse.