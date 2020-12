La Policía Ecológica rescata a un halcón atorado en un cordel de pesca

TAMBIÉN LOCALIZAN UNA TORTUGA MUERTA EN LA PLAYA, LA CUAL PROCEDIERON A ENTERRAR

PROGRESO.– Un halcón juvenil recibió auxilio este sábado en las playas de Progreso al atorarse con un cordel de nailon de los que se emplean para la pesca, y fue hallada una tortuga carey muerta en estado de descomposición la cual se procedió a enterrar, informó el titular de la Policía Municipal Ecológica, Comandante Obdulio Mena Sánchez.

Este sábado a la altura del muelle de pecadores, los oficiales de la policía ecológica Nallely Mariel Mena Tzab Mena y Mario Martín Petul, recibieron el reporte de un ciudadano que en el área se encontraba atrapada en un cordel que evitaba que volara.

El ave se trataba de un halcón juvenil, que tenía enrollado en la parte de las alas y cuello un cordel que lo lastimaba e impedía levantar el vuelo de la asustada ave, que fue asegurada por los elementos policiacos, mientras llegaba al lugar del reporte la Bióloga Gabriela Ofelia Benítez Fernández, que con el apoyo de los oficiales le retiro el cordel, para posteriormente ser libera.

En la playa de este puerto altura de la calle 108, fue hallada una tortuga de la especie carey Eretmochelys imbricata (Carey), sexo macho, al parecer muerta por causas naturales por el frente frio número 23 de la temporada, debido a que al ser revisada por la bióloga no se le encontró lesiones.

El quelonio tenia medidas de largo curvo (LC) 80 centímetros de ancho curvo (AC) 65 centímetros de largo, al no presentar ninguna herida, se procede a enterrarla para que no se haga mal uso del carey tiene precio en el mercado negro. (con información y fotos de Julio Jiménez Mendoza).