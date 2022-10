Líder pesquero denuncia influyentismo de un Diputado Federal

LO SEÑALAN DE OFRECER PERMISOS DE PESCA PARA LA CAPTURA DE LANGOSTA Y PEPINO DE MAR, A PESAR DE QUE ESOS PERMISOS YA NO SE AUTORIZAN POR LA CONAPESCA



PROGRESO.— El presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, José Luis Carrillo Galaz, denunció que mediante el influyentismo político, el diputado federal Mario Peraza Ramírez está ofreciendo permisos para la pesca de langosta, caracol y pepino de mar a varias agrupaciones pesqueras, a pesar de que hay veda de caracol y pepino, denunció públicamente José Luis Carrillo Galaz,

Según revelaciones y comentarios de los círculos pesqueros, Mario Peraza, quien es diputado federal por el PVEM en el Distrito II con sede en Progreso, ofrece permisos de captura de langosta, así como a grupos de pescadores, a pesar de que la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) ya no da autorizaciones para esta pesquería.

De acuerdo con diferentes publicaciones, Peraza ha sido involucrado en la llamada «mafia inmobiliaria». En Progreso, el diputado incluso presentó meses atrás a un supuesto nuevo comité municipal del Partido Verde, pero fue desmentido por sus propios líderes quienes señalaron que dicho comité no tiene validez.

En cuanto al tema pesquero, Carrillo Galaz dijo a medios locales que a la Confederación que dirige ha llegado información de que el motuleño Peraza Ramírez centra sus operaciones en la zona de Dzilam de Bravo, donde desde hace muchos años opera la cooperativa Pescadores Unidos de Dzilam, la cual tiene la concesión y permisos para la captura del crustáceo.

Los informes son que Mario Peraza opera con parientes y allegados que tiene en Dzilam Bravo; se está metiendo en la actividad pesquera, pero usando su influencia política para beneficiar a grupos con los que al parecer tiene intereses, a quienes les ofrece conseguirles permisos para la captura de langosta, así como para la pesca de pepino de mar y caracol, aseguró.

Recordó que para dar un permiso de pesca, la Conapesca tiene que hacer una solicitud de estudio al Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), que lo realiza por medio del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas de Yucalpetén, cuyos científicos emiten su dictamen sobre el esfuerzo pesquero que se tendrá.

Pero no hay más permisos para la captura de langosta; los que existen desde hace años se otorgaron a cooperativas pesqueras debidamente constituidas en los puertos del centro-norte, poniente y oriente yucateco, precisó Carrillo Galaz.

En Progreso, recordó, las cooperativas langosteras trabajan en la zona del Arrecife Alacranes, con buzos o trampas.

Remarcó que el pepino de mar y el caracol están en veda y por ello no hay permisos de captura; ambas pesquerías no están activas, así que no se pueden tramitar permisos.

No se vale el influyentismo político para tratar obtener más permisos de pesca y aumentar el esfuerzo pesquero, dijo Carrillo.