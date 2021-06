MORENA estatal señala que la división interna fue causa de su derrota en Yucatán

Mario Mex Albornoz afirma que advirtió a tiempo los efectos de la imposición al interior de su partido

MÉRIDA.– Al hacer un balance de los resultados electorales de MORENA en Yucatán, su presidente estatal, Mario Mex Albornoz señaló que como advirtió antes, la división interna de su partido fue la causa de los pobres resultados electorales en la entidad, aunque indicó que todavía estarán pendientes de la determinación final de los órganos electorales.

Al dirigente indicó que su partido hará una autocrítica honesta y que se revisará muy bien lo que pasó, ya que en muchos municipios no hubo mucho trabajo coordinador entre los candidatos y el Comité Ejecutivo Estatal a pesar de que se les buscó y que se trató de entablar un diálogo con ellos, pero al final, indicó, “decidieron irse por la libre”.

Mex Albornoz indicó que no todo está perdido, pues se tiene la esperanza de lograr cuatro diputaciones aunque a diferencia de otros procesos, en éste no hubo un trabajo conjunto para entregar mejores resultados.

-Cuando hay un trabajo en común, en conjunto entre el Comité y el Consejo; entonces es cuando se da esta posibilidad de una victoria. Hay una base del movimiento y de plano se gana,-dijo.

En el caso de senadores y senadoras, agregó, creo que ellos tienen un trabajo qué hacer; habría que preguntar qué va pasar con ellos mismos; tienen un trabajo que desarrollar. Espero que puedan responder ellos.

Al señalar el papel del Comité Nacional de Morena en el proceso electoral, eludió hablar de las imposiciones y dijo que sobre ese tema serán los delegados y el subdelegado, quienes los nombraron; los que tendrán que analizar y dar cuenta de esos resultados.

-Ellos son responsables las personas que los nombraron. Nosotros hablamos por nuestro trabajo y ellos tendrán que hablar por el suyo,-finalizó.

Recalcó su acusación a la dirigencia nacional de no permitir que se trabaje de manera eficiente pues “desde el mes de abril no realiza el pago de la nómina ni ningún gasto estatal, entonces estamos avanzando lentamente”.

-Procuramos abarcar todo el estado pero no tenemos recursos; incluso esta rueda de prensa la hicimos de la manera más austera posible. Entonces no te podría decir que vamos a abarcar los 106 municipios para trabajar porque no tenemos ahorita –algunos estamos prestando dinero–, así que vamos a trabajar con quienes quieran coordinarse con el Consejo Estatal,-indicó.