ReporteCovid: Yucatán continúa en Semáforo Naranja

REPORTAN ESTE JUEVES 5 NUEVOS CONTAGIOS EN PROGRESO

Este es el parte médico de este jueves 26 de agosto:

A partir del próximo miércoles 1 de septiembre, comenzará la aplicación de segundas dosis contra el Coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de entre 40 y 49 años de 18 municipios del interior del estado.

Este proceso de vacunación se llevará a cabo de la siguiente manera:

-El miércoles 1 de septiembre iniciará en Tixkokob, Temozón, Tzucacab, Timucuy, Temax y Tixpéual.

-El jueves 2 de septiembre comenzará en las demarcaciones de Teabo, Tixcacalcupul, Tetiz, Tahmek, Yaxkukul y Telchac Pueblo.

-El viernes 3 de septiembre arrancará en los municipios de Tekal de Venegas, Tahdziú, Tekom, Telchac Puerto, Tepakán y Teya.

Mientras tanto, hoy jueves 26 de agosto se aplicaron segundas dosis AstraZeneca a la población 40-49 de Kinchil, Chichimilá, Chocholá, Kopomá, Mama, Maní, Kantunil, Mayapán, Sotuta, Muxupip y Mocochá.

Y mañana viernes 27 concluye este proceso con segundas dosis de la misma farmacéutica a personas de 40-49 de Opichén, Panabá, Quintana Roo, Samahil, Sanahcat, Santa Elena, Sinanché, Sudzal y Suma.

Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias.

Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas.

Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 257 pacientes en hospitales públicos.

53,286 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 61,109.

Hoy se detectaron 222 nuevos contagios de Coronavirus:

90 en Mérida,

19 en Tizimín,

18 en Valladolid,

11 en Kanasín y Ticul,

7 en Izamal, Maxcanú, Motul y Umán,

5 en Hunucmá y Progreso,

4 en Tixkokob,

3 en Acanceh y Oxkutzcab,

2 en Tekax,

2 foráneos,

1 en Celestún, Chankom, Chemax, Chikindzonot, Conkal, Cuzamá, Dzan, Dzemul, Dzitás, Espita, Kinchil, Opichén, Sucilá, Tahmek, Teabo, Telchac Pueblo, Temax, Tunkás, Tzucacab, Xocchel y Yaxcabá.

De los 61,109 casos positivos, 516 son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 36,347 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 25 de agosto), que viven en:

9,850 en la zona Norte

9,308 en la zona Oriente

3,401 en la zona Centro

5,226 en la zona Sur

8,562 en la zona Poniente

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos:

1.- Masculino 71 años de Mérida DM/Asma/Enfermedad cardiovascular/Tabquismo/HAS

2.- Masculino 72 años de Tizimín DM/Obesidad

3.- Femenino 72 años de Kanasín HAS/Enfermedad cardiovascular

4.- Masculino 80 años de Kanasín DM

5.- Femenino 68 años de Ticul DM/Obesidad/HAS

6.- Femenino 62 años de Mérida HAS

7.- Femenino 51 años de Oxkutzcab DM/Obesidad

8.- Masculino 53 años de Mérida HAS

9.- Masculino 70 años de Peto Sin comorbilidades

10.- Femenino 37 años de Oxkutzcab Obesidad

11.- Masculino 78 años de Tixkokob HAS

12.- Femenino 87 años de Tecoh Sin comorbilidades

13.- Femenino 69 años de Mérida DM/HAS

14.- Masculino 61 años de Maxcanú HAS

15.- Masculino 72 años de Mérida HAS

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 5,425 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 2,141 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 257 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.

ESTOS SON LOS INDICADORES DEL SEMÁFORO ESTATAL DE YUCATÁN ESTE JUEVES 26 DE AGOSTO:

* Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total (Covid + No Covid): 36.3%, EN AMARILLO Y EN DESCENSO.

* Porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total (Covid + No Covid): 57.5%, EN NARANJA Y EN ASCENSO.

* El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está EN AMARILLO Y EN DESCENSO.

* El ritmo de contagiosidad del Coronavirus está en 0.99, EN VERDE Y EN ASCENSO.

* La positividad de los casos es de 47.9%, EN ROJO Y EN ASCENSO.

LOS INDICADORES SEMANALES DEL SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD MARCAN COLOR NARANJA.