Respaldo del PRI a Tere Jiménez candidata a la gobernatura de Aguascalientes

– Tiene la sensibilidad y humildad para escuchar a los ciudadanos, afirmó el dirigente nacional del tricolor durante un encuentro con estructuras priistas, previo al registro de la candidata ante el Instituto Estatal Electoral.

MÉXICO.– Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ratificó el respaldo absoluto del tricolor a Tere Jiménez, abanderada de la Alianza “Va por Aguascalientes” a la gubernatura de la entidad, y aseguró que tiene un gran capital y activo político en el buen gobierno que hizo en la capital, además de que tiene la sensibilidad y humildad para escuchar a los ciudadanos. Por ello, reafirmó el compromiso del priismo a la ex presidenta municipal.

Explicó que la coalición del PRI con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en esta entidad, se conformó con base en criterios de competitividad, proyección y resultados de gobierno.

En el marco de una reunión con la candidata, junto con los dirigentes del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, previo a su registro ante el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, advirtió a los integrantes de la Coalición que “no nos podemos confiar”.

“Tenemos que trabajar en ir por los nuestros. Que los panistas vayan por los suyos. Que los perredistas vayan por los suyos, y decirles todos los días que es un mismo proyecto, que es Tere Jiménez, que es Aguascalientes”, expresó el dirigente nacional del PRI.

Subrayó que durante su gestión como Presidenta Municipal de Aguascalientes, ella ofreció buenos resultados a la ciudadanía, y dijo que en el proyecto de la alianza todos tienen espacio y oportunidad, para construir una expectativa de presente y de futuro para las familias de la entidad.

Alejandro Moreno señaló que para el CEN del PRI y para el priismo hidrocálido “es fundamental no sólo que converjamos en un mismo proyecto; que tengan claro nuestros compañeros de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática que los priistas tenemos puesta la camiseta, que vamos a trabajar todos los días, que vamos a hacer campaña, que vamos a tocar las puertas, y que vamos a hacer campaña por ti Tere, porque estamos convencidos que tú eres el proyecto que necesita Aguascalientes”.

A la aspirante de la coalición, dijo: “eres una mujer echada para adelante, de palabra franca, comprometida, que le entiendes muy bien a la política y que hoy el priismo te reitera no sólo su apoyo, su respaldo, sino te reiteramos que todos estos días de campaña estaremos a tu lado, que lo que queremos es que Aguascalientes marche por buen rumbo y que siga la ruta de un estado próspero, con calidad de vida, con seguridad y con paz”.

Y al fustigar a Morena, remarcó que “es una tragedia y una desgracia para este país, están destruyendo México”. No se cansan, recalcó, de hablar del pasado y eso lo hacen todos los días porque no tienen proyecto y no tienen programa. “Pero la campaña es intensa, todos tenemos que estar tocando puertas, caminando; Tere debe estar concentrada en estar en el territorio con la gente. Y todos y cada uno de nosotros, haciendo nuestro trabajo”, puntualizó.