Romario García ofrece devolver la seguridad al puerto y comisarías

OFRECE MÍTIN AL FINAL DE UNA CAMINATA EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD EN DONDE SEGÚN SU EQUIPO DE CAMPAÑA REUNIÓ A UNAS 2 MIL PERSONAS, AUNQUE EN LAS IMÁGENES DEL EVENTO SOLO SE OBSERVAN A UNAS 800 GENTES



PROGRESO.– Romario García Ramírez, candidato por el Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía, se comprometió con las familias progreseñas para devolver la seguridad al puerto y sus comisarías.

(Cabe precisar que, según el comunicado enviado por su equipo de campaña, el candidato del PES encabezó el evento ante poco más de dos mil personas, lo que desató una polémica en redes sociales en torno a que si el número era real o menor. Ante los comentarios al respecto, y en apego a informarles la verdad, nos dimos a la tarea de contar a las personas, de modo que corroboramos que en las fotografías que acompañan la información, en específico en una imagen aérea donde se ve a todos los asistentes, solo se pueden contabilizar a unas 700 personas (incluyendo a los músicos de la tarima. Considerando un supuesto de que hubo más gente que no aparece en las fotos, podrían agregarse 100 más, de modo que la cifra no superó las 800 personas).

En su mensaje que ofreció al término de una caminata en el poniente del puerto a la gente de Progreso y sus comisarías, pidió su confianza para poder trabajar por el municipio y regresarles esa tranquilidad que tanto anhelan y se merecen.

«Lo digo y lo reitero, en Progreso y sus comisarías se necesitan más y mejores elementos de la Policía Municipal, iluminar las calles y ofrecer mayor vigilancia. Un ataque frontal contra la delincuencia que ha incrementado en los últimos años», señaló Romario García, al recordar que lo que más le han pedido en sus caminatas es seguridad.

Acompañado de su familia, el candidato señaló que «ante todos ustedes y con mi familia presente, mi esposa, mi hijo y mi madre, vuelvo a reafirmar el compromiso que asumí desde el inicio de mi campaña: no robar, no mentir y no traicionar.”

Expresó que más lideresas se siguen sumando a su propuesta ciudadana, lo cual se nota en la presencia multitudinaria de ciudadanos que escucharon atentos y con entusiasmo y aplausos de la gente.

«Le vamos a devolver la seguridad a las familias progreseñas, les vamos a regresar a todos esa la tranquilidad que tanto merecen y lo vamos a hacer desde los primeros días de mi administración.

Les prometo que lo vamos a lograr, vamos a redoblar el número de policías, para contratarlos primero debemos acabar con los casi doscientos aviadores que existen actualmente en palacio, para acabar con la inseguridad primero hay que hacerle frente a la corrupción», concluyó Romario García demostrando, con el apoyo del pueblo, que dice ser el único proyecto ciudadano de Progreso.