Tras un mes acéfala, Prolimpia estrenará director el 1 de septiembre

PROGRESO.– Tras permanecer poco más de un mes acéfala, la Dirección Municipal de Recoja de Residuos Sólidos (Prolimpia), tendrá nuevo titular con el contador público Emilio Góngora Ortegón, quien tras fungir como tesoreso municipal en el actual Ayuntamiento 2018-2021, se hará cargo de esta importante dependencia municipal para el período 2021-2024.Como se sabe, la empresa Prolimpia, que actualmente funciona con la participación de los integrantes del ex Sindicato de Recolectores de Progreso, fue uno de los proyectos insignia del actual Ayuntamiento que concluye con Julián Zacarías Curi.En el primer año de la dependencia municipal, el proyecto avanzó viento en popa bajo la dirección de Erik Rihani González (hoy diputado local electo), quien estuvo al frente de Prolimpia desde su primer día de operaciones, el 1 de noviembre de 2019, hasta noviembre de 2020 cuando renunció al cargo para incorporarse como funcionario de la Secretaría de Pesca (Sepasy).Tras la renuncia de Rihani en noviembre de 2020, el Ayuntamiento designó a Carlos Sáenz Sánchez, quien pasó de ser el Director de Comisarías, a nuevo titular de Prolimpia hasta fines del mes de julio de 2021, cuando se dejó de saber de las actividades públicas del funcionario.Según versiones, Carlos Sáenz habría renunciado al cargo en medio de numerosas quejas ciudadanas por el mal servicio de la empresa en plena temporada vacacional de Verano y medio de una serie de presuntos malos manejos de los recursos públicos, camiones en mal estado por falta de mantenimiento y líos internos con el personal.Oficialmente, la Comuna no informó nada de la remoción de Carlos Sáenz, hasta ahora que se confirmó la próxima llegada de Emilio Góngora como nuevo director y quien entrará en funciones el 1 de septiembre.

EX FUNCIONARIOS TURQUESAS, A PROLIMPIA…

De antemano, ya se sabe que Prolimpia ya contrató a nuevo personal para esa dependencia, entre los que se mencionan a Daniel Uicab Polanco, ex Jefe de Comunicación Social de la administración «turquesa» de José Cortés, quien se hará cargo de las redes sociales; así como José Francisco «Maño» Alonzo Muñoz y Alejandro Pool, ex regidor del Ayuntamiento Turquesa y actualmente indiciado penalmente por un caso de corrupción relacionado con la firma del contrato de luminarias en la pasada administración 2015-2018. Estos funcionarios fueron presentados en las oficinas en días pasados.

La llegada de los ex funcionarios «turquesa» a esa y otras dependencias del actual Ayuntamiento panista como pago de favores por su apoyo en la pasada campaña, no ha sido del agrado entre la mayoría de los colaboradores municipales, principalmente porque en su momento tuvieron un pésimo desempeño y proceden de una de las peores y más corruptas administraciones que ha tenido el municipio de Progreso y que superó con creces las tropelías y transas cometidas en la administración priista 2012-2015, de María Ester Alonzo Morales, que hasta antes de Cortés, lideraba la lista de las peor calificadas por los ciudadanos.

Se sabe también que otros ex regidores indiciados penalmente han pedido «hueso» en el próximo Ayuntamiento por haber «apoyado» en la campaña y se espera a que se les confirme o no en diferentes cargos municipales. (ProgresoHoy.com)