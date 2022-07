Vacunación de menores de 5 a 11 años avanza a buen ritmo, con la aplicación de más de 21,000 dosis en los primeros dos días

Se han aplicado 6,980 en el módulo de Villa Palmira, 5,130 en la Inalámbrica y 9,050 en el macrocentro del Siglo XXI, informó el Gobernador Mauricio Vila Dosal. / Vila Dosal constató que este proceso se realice de manera ordenada y amena para los más pequeños, con botargas, payasos, música y globos de colores.

MÉRIDA.– En los primeros dos días de vacunación contra el Coronavirus a menores de 5 a 11 años de Mérida, se han aplicado 21,160 primeras dosis a las y los pequeños dentro de dicho rango de edad, por lo que el proceso se desarrolla en completo orden y a buen ritmo, informó el Gobernador Mauricio Vila Dosal.

Vila Dosal llegó al módulo de vacunación instalada en el Centro de Convenciones Siglo XXI para supervisar que esta nueva etapa de vacunación en la capital yucateca se realice con normalidad y de manera amena para los infantes, la cual se lleva a cabo hasta el sábado 23 de este mes con el fin de continuar protegiendo la salud de la población, sobre todo, de los más pequeños.

A su entrada, el Gobernador corroboró que en esta y las otras dos sedes, ubicadas en los módulos de las Unidades Deportivas Villa Palmira e Inalámbrica, se cuenta con una colorida decoración y la presencia de payasos y botargas con los personajes animados preferidos de los niños, a quienes saludó y reconoció su valentía.

Luego de supervisar el transcurso de esa nueva etapa de vacunación, el Gobernador detalló que del total aplicado, 6,980 han sido en el módulo de Villa Palmira, 5,130 en la Inalámbrica y 9,050 en el macrocentro del Siglo XXI.

Dio a conocer, que de las 10 de la mañana de hoy, se llevan 1,050 vacunas administradas solo en el Siglo XXI. También recordó esta semana también está en curso la aplicación de primeras dosis para adolescentes de 12 a 14 años y refuerzo para jóvenes de 15 a 17, años en los municipios de Cenotillo, Santa Elena, Tunkás, Ixil, Chacsinkín, Chicxulub Pueblo, Tekantó, Mocochá, Tahmek, Dzemul, Yaxkukul, Calotmul, Chapab, Cantamayec, Sucilá, Chumayel, Xocchel, Sinanché, Dzoncauich, Muxupip, Ucú, Telchac Pueblo, Dzilam de Bravo, Tekal de Venegas, Kopomá, San Felipe, Río Lagartos, Ticul, Oxkutzcab, Peto e Izamal.

Acompañado del coordinador Estatal para la Vacunación Covid-19, capitán de Corbeta Carlos Gómez Montes de Oca, y del titular de Salud del estado (SSY), Mauricio Sauri Vivas, Vila Dosal indicó que más del 70% de personas hospitalizadas actualmente no tienen completo su esquema de vacunación o no lo han iniciado, por lo que hizo un llamado a la gente a acudir a vacunarse para protegernos entre todos.

«La pandemia no ha terminado, no podemos bajar la guardia en las medidas. Hacemos un invitación a que la gente que no ha iniciado o completado su esquema de vacunación a que lo hagan», dijo.

Hay que recordar, las personas mayores de 18 años que no hayan recibido vacuna alguna o requieran completar su esquema contra el Coronavirus, pueden acudir a los módulos permanentes ubicados en Mérida y en el interior del estado, con horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.

Para el caso de Mérida, las unidades se ubican en el Centro de Salud Urbano de la colonia Santa Rosa de la SSY y las Unidades de Medicina Familiar número 59 del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la colonia Lindavista.

En el interior del estado, los módulos están en el Hospital General de Tekax y el Centro de Salud de Ticul; en Valladolid, en el Almacén Jurisdiccional de Vacunología; en Izamal, en el Hospital Rural; en Motul, en el Hospital General de Subzona número 3, y en Tizimín, en el Centro de Salud.

Por último, el Gobernador agradeció la coordinación con el Ejército, la Marina y el Gobierno Federal para seguir avanzando en las etapas de vacunación en la entidad, al tiempo que pidió no bajar la guardia en las medidas sanitarias.

Tal como dispuso el Gobernador para hacer más amigable el proceso que realizan en coordinación el Gobierno estatal con la Secretaría del Bienestar, las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Mérida, payasos y botargas de diferentes personajes están recibiendo a los pequeños para su vacunación.

Maritere Sánchez Córdova, de 8 años, fue una de las y los pequeños que recibieron su primera vacuna contra el Covid-19, quien con mucha valentía llegó al macrocentro de vacunación del Siglo XXI porque sabe que eso le ayudará a cuidar su salud y de su hermanito de 3 años.

«Tenía un poco de miedo porque no me gustan las agujas, pero ahora me siento más fuerte como los superhéroes», señaló Maritere.

Por su parte, su mamá, Diana Teresa Córdova Góngora, agradeció que el proceso de vacunación de los menores esté lleno de color, música y sus personajes favoritos, pues considera que les ayuda a no sentir tanto miedo y estar animados.

«Me gustó cómo los recibieron porque es como una fiesta para ellos, como papás nos da gusto ver que se esfuerzan para hacerlos sentir bien porque es importante que se vacunen para estar protegidos», destacó la madre de familia.

De acuerdo con el calendario programado, el operativo de aplicación de la primera dosis Pfizer pediátrica a menores en este rango de edad, se lleva a cabo de la siguiente manera:

– El lunes 18 acudieron quienes hayan nacido en los meses de enero y febrero.

-El martes 19, los que cumplen años en marzo y abril.

-Hoy miércoles 20, tocó el turno a los de mayo y junio.

-El jueves 21, a los de julio y agosto.

-El viernes 22, de septiembre y octubre.

-El sábado 23, de noviembre y diciembre.

Hay que recordar que, para vacunar a los menores, padres o tutores deberán presentar, como identificación oficial, credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), acta de nacimiento o Clave Única de Registro de Población (CURP) del niño, junto con la impresión de su registro en la plataforma del Gobierno federal, que se obtiene en la página electrónica mivacuna.salud.gob.mx.

Se recomienda a la población lo siguiente:

– No es necesario llegar con horas de anticipación.

– Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

– Usar ropa cómoda y de manga corta.