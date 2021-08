Vila asegura que el regreso a clases en Yucatán será voluntario

– Cada mamá, papá y tutor decidirán si mandan a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia, indicó Vila Dosal durante la presentación del Protocolo Estatal para un regreso seguro a clases.

-En ese marco, el Gobernador pidió a todos ser responsables y tener buena voluntad para lograr con éxito el regreso seguro a clases.

Mérida, Yucatán, 25 de agosto de 2021.- El regreso a clases en Yucatán es voluntario, cada mamá, papá y tutor decidirán si mandan a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia. Quienes tengan alguna razón para no mandar a sus hijos a la escuela, no será necesario hacerlo y podrán continuar estudiando a través de los medios digitales como se ha hecho hasta ahora y quienes sí tienen el deseo de que sus hijos regresen a la escuela, podrán hacerlo con todas las medidas y filtros sanitarios para proteger la salud de todos los yucatecos, afirmó el Gobernador Mauricio Vila Dosal al presentar el Protocolo Estatal para un regreso seguro a clases.

Acompañado del titular de la Secretaría de Educación (Segey), Liborio Vidal Aguilar, el Gobernador reiteró que el curso escolar 2021-2022 en el estado iniciará el próximo lunes 30 de agosto bajo la modalidad híbrida y voluntaria, para lo cual se ha diseñado un protocolo que tiene como principal objetivo organizar e implementar un retorno a clases donde se garantice la salud de los estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo, madres, padres y tutores. Cabe señalar que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), actualmente solo 14 de los 194 países que suspendieron las clases presenciales por la pandemia no han regresado a clases y México es uno de ellos.

Previo al evento, Vila Dosal sostuvo una reunión con representantes de la Federación de Escuelas Particulares del Estado y la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares en Yucatán, con quienes se acordó que se estará presentando a los agremiados de las escuelas particulares este protocolo y a partir de la próxima semana se instalará una mesa permanente con las escuelas particulares, en donde estarán las Secretarías de Salud (SSY) y Educación (Segey).

En el caso de las escuelas particulares, las que no puedan iniciar el próximo 30 de agosto el ciclo escolar de manera presencial, tendrán que hacerlo bajo la modalidad a distancia, hasta que estén listas para el regreso presencial a las aulas. La Segey pide a las escuelas particulares tomar las medidas necesarias para estar listas a la brevedad posible para implementar el modelo presencial.

También, Vila Dosal instruyó a los titulares de la Segey y la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies) para que estas mismas mesas y reuniones se hagan con todas las universidades privadas.

Como parte de la estrategia para la gestión de las emociones, se considera el acompañamiento a las escuelas de manera trimestral con diferentes temáticas para apoyar a los docentes en las aulas y el Gobierno del Estado el día de mañana firmará convenios con escuelas y universidades para que estudiantes y sus familias puedan recibir apoyo psicológico externo. Se realizará un diagnóstico para atender a todo el estado.

Como se ha dicho antes, el regreso a clases es voluntario: en el presencial los alumnos acuden a clases y los días que no asisten harán tareas y podrán complementar su educación en línea o por televisión, mientras que en la no presencial los estudiantes no acuden a la escuela, los docentes monitorean el proceso de aprendizaje en dos opciones, la primera mediante orientación guiada a tutores donde se trabaja directamente con los padres de familia en tiempos y horas específicos y la segunda de educación a distancia donde el aprendizaje será en línea o por televisión.

Los horarios para las escuelas públicas serán fijos y de la siguiente manera: educación inicial sería de 6:30 a.m. a horarios normales de acuerdo a modalidad; Inicial y preescolar indígena y general de 8 a.m. (con posibilidad de ingreso escalonado y usando todos los accesos disponibles) a 11 a.m.; Primaria general e indígena matutino, 4to, 5to y 6to de 7:15 a.m. a 11:15 a.m. y 1ero, 2do y 3ero de 7:35 a.m. a 11:35 a.m.; Primaria general e indígena vespertino 4to, 5to y 6to de 1:15 p.m. a 5:15 p.m. y 1ero, 2do y 3ero de 1:35 p.m. a 5:35 p.m.

Las escuelas privadas tendrán flexibilidad para elegir la modalidad que aplicarán siempre y la duración de sus jornadas, siempre y cuando contemplen los protocolos y notifiquen a la autoridad educativa estatal.

Mientras que los Centros de Atención Múltiple, será de 8 a.m., con duración de 2 horas y media para inicial y preescolar y de 3 horas para talleres, primaria y secundaria. En secundaria matutino será de 7 a.m. a 12 p.m. y secundaria vespertina de 1:30 p.m. a 6:30 p.m. Finalmente, el nivel medio superior matutino será de 7 a.m. a 1 p.m.; turno vespertino de 2 p.m. a 8 p.m. y el nocturno de 5 p.m. a 10 p.m. Cada nivel contará con recesos escalonados y comidas escalonadas bajo la supervisión del maestro.

Se establecieron 5 modelos para los días de asistencia, de los cuales, cada escuela de acuerdo a su contexto local escogerá entre los directores, el colectivo docente y padres de familia que modelo van a usar. Así, el primer modelo propone que 1 subgrupo asista los lunes y miércoles y otro los martes y jueves, dejando el viernes para reforzamiento; el segundo modelo propone al Subgrupo 1 acudir los lunes y martes y al 2 los días jueves y viernes, dejando el miércoles para reforzamiento; y el tercer modelo propone que, en una semana, un subgrupo vaya 3 días y el otro 2, días; de manera que las semanas se vayan alternando.

En el caso de las escuelas secundarias y las del nivel medio superior, el modelo 4 propone que el grupo se divida en 2 subgrupos y acudan a las aulas por semana de manera intercalada; y el modelo 5, propone que, si el espacio de la escuela permite sana distancia, podrán asistir todos los días.

Respecto a los filtros de corresponsabilidad: el primero y más importante es el de casa, donde padres o tutores verifican que el estudiante no presente síntomas; el escolar que incluye momentos en el ingreso y la salida de los planteles; así como en el salón de clases, donde los docentes identifican la presencia de síntomas asociados y el cumplimiento de las medidas sanitarias.

El Comité Participativo de Salud Escolar, a través del director de la escuela, designará a los Amigos de la Salud, al menos una persona de la misma escuela, que apoyará en el cumplimiento de las medidas durante el ingreso y la salida de estudiantes, docentes, personal administrativo y madres, padres o tutores, para prevenir la transmisión de COVID-19.

Este protocolo tendrá un amplio ejercicio de comunicación utilizando medios de comunicación impresos, masivos y digitales, así como el sitio regresoaclases.yucatan.gob.mx. Además, se activa un Centro de atención telefónica para atender dudas coordinado por la Segey, Siies y la SSY a través de la línea 800-YUCATÁN.

En otro tema, las universidades también arrancan el 30 de agosto. En el caso de las del interior del estado las clases serán de lunes a viernes en horarios normales, mientras que sábados y domingos será opcional. Por su parte, las universidades de Mérida y el Área Metropolitana comienzan en los siguientes horarios: Turno matutino de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; turno vespertino de 4:00 p.m. a 9.00 p.m.; sábados, exclusivamente para posgrados, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y domingos, entre 7:00 a.m. y 5:00p.m. Se considerará un tiempo para la limpieza entre entrada y salida e informó que las prácticas profesionales de las áreas clínicas quedan autorizadas, en los horarios y días previamente establecidos.

De acuerdo con los estatutos del Protocolo Estatal de Regreso a Clases, si hay un caso de sospechoso de Covid-19 en el salón, el estudiante se retira por 14 días o hasta que su médico indique. En caso de que haya un caso de Covid-19 confirmado en el salón, el salón completo se retira por 14 días, incluidos alumnos y profesores.

Como parte de las recomendaciones para un regreso a clases seguro, se exhorta a mantener la ventilación adecuada en todo momento dentro de las aulas y áreas administrativas sin el uso de aires acondicionados; vigilar el uso correcto del cubrebocas en todo momento; queda prohibido el uso de inmuebles para crear escuelas alternativas, de ser detectadas serán clausuradas por no contar con permisos de uso de suelo, protección civil, ni se podría supervisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Al dirigir su mensaje en el Centro Internacional de Congresos (CIC), Vila Dosal destacó que, ante el momento histórico que se está viviendo, es importante mantener la comunicación y la coordinación, porque seguramente, a lo largo de este proceso de regreso clases, van a salir dudas y contratiempos, pero para poder solucionarlos, tenemos que trabajar en equipo.

“Esto es responsabilidad de todos, por supuesto, del Gobierno, pero también de la sociedad, también de los directores, de los maestros, de los padres de familia y también de los alumnos y es importante que todos hagamos conciencia de esto. Estoy seguro de que poco a poco, con la buena voluntad y colaboración de todos, aunado al avance del proceso de vacunación, iremos avanzando para prestar el mejor y más adecuado servicio educativo para las y los yucatecos”, indicó el Gobernador.

Ante la presencia de líderes sindicales del magisterio, directores y rectores de instituciones educativas, representantes de colegios de profesionistas, empresarios y asociaciones vinculadas con la educación, Vila Dosal señaló que este protocolo es fruto de diversas mesas de trabajo realizadas con maestros, padres de familia, sindicatos magisteriales y sociedad en general, que busca un retorno voluntario para que las clases en el próximo ciclo escolar se puedan dar en las mejores condiciones que garanticen la protección a la salud de nuestros educandos ante el tema del Coronavirus.

Le hemos dado la oportunidad a todos los sectores económicos de regresar a trabajar, de poder generar, de tener sustento para su familia. Hoy nos toca a todos, con mucha responsabilidad, darles la oportunidad a las niñas, a los niños y a los jóvenes de regresar a las escuelas. El futuro de nuestros jóvenes y de nuestro estado está en nuestras manos. Hagamos de este regreso a clases un proceso responsable, ordenado y que tenga como objetivo principal el bienestar de todas y de todos los alumnos y el personal docente, aseveró el Gobernador.

Acompañado del titular de la Segey, Liborio Vidal Aguilar, Vila Dosal recordó que tan solo un día después de que se detectara el primer caso positivo de Coronavirus en el estado, el 14 de marzo del año pasado, se anunció la suspensión de todas las clases presenciales en todos los niveles educativos de instituciones tanto públicas como privadas, decisión respaldada por el comité de expertos conformado por los mejores epidemiólogos y expertos en salud pública de Yucatán.

«Pero la pandemia se ha prolongado y el pasado ciclo escolar tuvimos que adaptarnos y regresar a las clases a través de medios alternativos utilizando instrumentos electrónicos y tecnológicos. Sin embargo, este proceso no fue tan simple para muchos niños y niñas que lamentablemente no tienen acceso a una computadora, al internet o a una tele, lo cual complicó la implementación de este modelo de educación virtual», abundó el Gobernador.

Por ello, el Gobernador señaló que, tras 18 meses de habernos ausentado de las aulas, inicia el nuevo ciclo escolar 2021 – 2022 y para que esto se dé de la mejor manera y no pongamos en riesgo la salud de ninguna niña o niño en este regreso a clases, se han tomado en consideración las mejores prácticas y protocolos recomendadas tanto por el Gobierno Federal como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

«Lo que hoy les presentamos para garantizar un regreso a clases seguro, es el resultado del trabajo constante y responsable de todas y todos de tal forma que lo que nos ha permitido llegar hasta aquí son dos cosas: 1) el buen avance en el proceso de vacunación, que al día de hoy, el 74.1% de la población de arriba de 18 años ha recibido, al menos, una vacuna; y 2) la buena preparación y participación de todos los sectores en este proceso», apuntó el Gobernador en presencia del titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), Mauricio Cámara Leal.

Por cuenta del Gobierno del Estado, Vila Dosal indicó que, desde abril, se ha estado preparando para el regreso a las aulas para que cuenten con instalaciones óptimas, por ello lo primero que hicimos fue elaborar las Mesas Regionales de Consulta y Opinión, en conjunto con todos los sectores que intervienen en el proceso educativo; se hizo una revisión de casi 2,300 escuelas para poder identificar sus necesidades y para atender estos requerimientos, se están invirtiendo más de 85 millones de pesos en la atención de servicios básicos de luz, agua y sanitarios, en cerca de 1,000 escuelas que fueron reportadas.

“Durante las últimas 2 semanas, han estado llegando reportes de fallas de más escuelas, cuyos directores originalmente no habían notificado algún desperfecto; estas las estaremos atendiendo también, pero sobre la marcha. Adicionalmente, hemos destinado 15 millones de pesos en temas como fumigación, limpieza de tinacos y demás, junto con la entrega de materiales para la protección y el cuidado a la salud, como lo es gel antibacterial, termómetros y demás insumos necesarios”, afirmó el Gobernador.

Asimismo, Vila Dosal informó que más de 40 mil docentes de escuelas públicas y personal administrativo recibieron una capacitación para el refuerzo de los cuidados en materia de salud durante este regreso a clases y tras conocer la semana pasada los protocolos de regreso a clases emitidos por el Gobierno Federal, se estuvieron aterrizando con los maestros y los padres de familia para tener un regreso a clases seguro.