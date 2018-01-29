PROGRESO.– El PRI Estatal dio a conocer su lista oficial de sus candidatos a las alcaldías de los 106 municipios de Yucatán. Por Mérida, como informamos, contenderá Víctor Caballero Durán.
TIXPEHUAL GERARDO ALBERTO CONCHA NAVARRETE
ABALA MARIA LORENZA AYALA LOPEZ
CELESTUN YULMA YUMIRA GARCIA CASANOVA
CHOCHOLA JUANITA POLANCO QUINTAL
HUNUCMA MARIO ALFONSO CEBALLOS BOJORQUEZ
KINCHIL JUANITA DE JESUS TZUC DZIB
KOPOMA ADAN MOISES KUK MENA
SAMAHIL MARIA MARTA NUEMI SANCHEZ CHACON
TETIZ MELESIO CANCHE RUIZ
UCU RUBI VIANEY SONDA PECH
UMAN ALBA PATRICIA NAH MAGAÑA
BACA GUADALUPE MARISOL PECH BASTO
CHICXULUB PUEBLO GUADALUPE DEL ROSARIO CANTO ALE
CONKAL HISELLE DEL CARMEN DIAZ DEL CASTILLO CANCHE
DZEMUL JOSE LUIS GRANIEL ORTEGA
IXIL SANDRA GUADALUPE TEC YAM
MOCOCHA LUZ MARIA AGUILAR CRUZ
MOTUL ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
MUXUPIP MARIA YNES CHIM AKE
PROGRESO MARIA DEL CARMEN ORDAZ MARTINEZ
TELCHAC PUEBLO JUAN JACOBO LOPEZ ALVAREZ
TELCHAC PUERTO JUAN ALFREDO MARRUFO DIAZ
YAXKUKUL JAIME CERVANTES MAY
CALOTMUL LETICIA MARLENE CAMELO HUCHIN
ESPITA JOSUE MANUEL CASTILLO AMEZQUITA
PANABA LINYU EVELYN ARANDA ALCOCER
RIO LAGARTOS FLORICELY DEL CARMEN ALCOCER MARFIL
SAN FELIPE JUANA MARIA BALTAZAR SANTOS
SUCILA DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN
TEMOZON LINA ROSALBA FERNANDEZ AGUILAR
TIZIMIN MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ
CHEMAX MANUEL CAUICH EUAN
CHICHIMILA SAMUEL UC POOT
CHIKINDZONOT JOSE DOMINGO CHAN CHUC
CUNCUNUL EUCEBIO ALBERTO VAZQUEZ SALAZAR
TEKOM VICTOR MANUEL BATUN CAN
TIXCACALCUPUL JOSUE RUBEN TUN HOIL
VALLADOLID LEONEL ESCALANTE AGUILAR
AKIL SAUL ARMANDO NIC CHABLE
CHACSINKIN IRENE DEL ROSARIO KU KU
OXKUTZCAB FRANCISCO JAVIER MARTIN ESCOBEDO
PETO EDGAR ROMAN CALDERON SOSA
TAHDZIU PEDRO YAH SABIDO
TEKAX FERNANDO ROMERO AYUSO
TIXMEHUAC GASPAR PANTI SEL
TZUCACAB MARIO EFREN ESTRADA CAMARA
CHAPAB TERESITA DE JESUS AVILA CASTAÑEDA
CHUMAYEL FROILAN FLORENTINO BRICEÑO LOPEZ
DZAN JOSE JUSTINO KU KU
HALACHO DIANA CRISTINA HOYOS PUC
MAMA MARIA INES PACHECO POOT
MANI ARTURO BURGOS BACAB
MAXCANU REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH
MUNA RUBEN CARRILLO SOSA
OPICHEN JORGE ALBERTO MOO CALAN
SACALUM NANCY JUDITH FLORES SANCHEZ
SANTA ELENA LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
TICUL EVELIO DZIB PERAZA
HUHI LUIS ALBERTO ECHEVERRIA MONTERO
TECOH CARLOS ALBERTO CARVAJAL SOSA
CANTAMAYEC CARMEN EK CAN
CUZAMA MARIA ANTONIA ZAPATA MAAS
HOCABA DOMINGA DE JESUS TUN CHAN
HOMUN JUAN LINBER CHIM DZIB
MAYAPAN JENRRI DE JESUS CHAN PERAZA
SANAHCAT LANDI GABRIELA GAMBOA MOO
TEABO FABIOLA LOEZA NOVELO
TEKIT AIDA NOEMI ALONZO GUERRERO
XOCCHEL AMADA JUSTINA IUIT DZUL
CHANKOM ARTURO CIME MIS
DZITAS MIRIAM DEL SOCORRO ROSADO KOH
KANTUNIL MARIA RAYMUNDA CHE PECH
KAUA JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
QUINTANA ROO JAIRO RODOLFO COLLI ABAM
SOTUTA REINA ISABEL YAM
SUDZAL ALEJANDRO DUARTE CAAMAL
TINUM MARIA SUSANA KU CAUICH
UAYMA YAMILI IVONY CUPUL VAZQUEZ
YAXCABA SANSON ISRAEL PALMA SANTOS
IZAMAL FERMIN HUMBERTO SOSA LUGO
TUNKAS CLARA DE JESUS UCAN CANUL
BUCTZOTZ MARGARITA SANCHEZ MEDRANO
CENOTILLO MARTA LETICIA NUÑEZ POLANCO
DZILAM DE BRAVO DANIEL ARMANDO HERRERA RIVERA
DZILAM GONZALEZ CHRISTIAN ISMAEL CARRILLO BAEZA
DZONCAUICH GLORIA MAGALY RAZ COHUO
HOCTUN MIGUEL OCTAVIO ARJONA SANCHEZ
TAHMEK LILIA MARIBEL SILVEIRA PUERTO
TEKAL DE VENEGAS EVANELLY EUAN MORALES
YOBAIN CARMEN GABRIELA AGUILAR CORAL
BOKOBA RUBY ALEJANDRINA SOSA PEREZ
CACALCHEN ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
CANSAHCAB WENDY GENOVEVA BRITO SANTANA
DZIDZANTUN ISMAEL AGUILAR PUC
SINANCHE MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
SUMA JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN
TEKANTO LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA
TEMAX FRANCELY DEL CARMEN CRUZ PUJOL
TEPAKAN NORMA ALICIA OJEDA SALAZAR
TEYA LUIS ALBERTO NUÑEZ HAU
TIXKOKOB ERIC EDGARDO QUIJANO GONZALEZ
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