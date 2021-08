Detienen a mujer por robar carne, frutas y verduras en conocida frutería de Progreso

PROGRESO.– Una mujer fue detenida este día por policías municipales luego de sustraer sin pagar diversos productos de la céntrica frutería La Guadalupana, ubicada en la zona comercial de Los Portales y propiedad del señor Miguel Escalante.

La fémina, quien ya había sido identificada como autora de otros robos en el mismo comercio gracias a las grabaciones de las cámaras de vigilancia del negocio, en esta ocasión fue seguida de cerca y sorprendida cuando salía del establecimiento llevándose diversos productos sin pagar.

Entre otras cosas, la mujer se estaba robando varias piezas de romanita, varios kilos de carne de cerdo, tomates, cebollas, zanahorias, y varias piezas de aguacate Haas, según confirmaron fuentes del establecimiento.

Según personal del negocio, la mujer ya tenía bien definido su modus operandi cada vez que visitaba la frutería cada dos o tres días: recorría el establecimiento, tomaba diversas frutas y verduras en diferentes bolsas, pero solo pesaba pequeñas cantidades que sí pagaba, pero al retirarse del negocio, se llevaba lo que pagó y otras bolsas que no había pagado.

Lo mismo hacía con la carne y el pollo que pedía en el área de carnicería. Pedía uno o dos kilos en una bolsa y cinco o más kilos en otra bolsa. Pagaba la menor cantidad y mostraba el recibo a «Pagado» a los carniceros, quienes igual por descuido y por no revisar bien lo que había pagado, le entregaban todo el producto.

Al ser sorprendida esta mañana, la mujer ofreció pagar por todo lo que llevaba, dijo que «por error» no lo habia pagado, pero le informaron que ya la conocían y le mostraron videos donde aparece haciendo lo mismo en días y meses pasados, por lo que fue detenida por los policías municipales quienes fueron llamados por el dueño del negocio, siendo detenida y llevada a los separos municipales con todo y la motocicleta en la que acostumbraba llegar a realizar «sus compras».´

Más tardes se informó que hasta un familiar de la mujer se presentó para pedir que la perdonaran y trascendió que el propietario del negocio no interpuso denuncia penal por los hechos, pero se le pidió que no regrese de nuevo para cometer fechorías en el establecimiento. (Con información de Julio Jiménez Mendoza / ProgresoHoy.com)