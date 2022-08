El Gobernador Mauricio Vila Dosal continúa mejorando la alimentación y economía de familias del sur de Yucatán

-En Kinil, Vila Dosal entregó maíz para autoconsumo y los trabajos de remodelación de la Casa Ejidal de la comunidad.

Tekax.- Familias del sur del estado continúan mejorando su alimentación y economía, luego de que el Gobernador Mauricio Vila Dosal entregó 4,000 paquetes de maíz para consumo humano a habitantes de la comisaría de Kinil.

En gira de trabajo por Tekax, Vila Dosal y el alcalde anfitrión, Diego José Ávila Romero, dieron el banderazo para distribuir el alimento y entregaron los trabajos de mantenimiento a la Casa Ejidal, donde se reúnen 325 campesinos.

Al dirigir un mensaje, el Gobernador reconoció que, en los niveles nacional y local, se enfrenta tiempos difíciles económicamente y los productos de consumo humano han encarecido; de ahí la importancia de dotar a los sectores más vulnerables con este respaldo a su nutrición y la de sus familias.

«Ahora, las cosas no son como antes, cuando se entregaba los apoyos a unos sí y otros no; acá, en mi Gobierno, siempre lo he dicho, a mí no me importa quién es rojo, azul, morado o amarillo; aquí, los apoyos se entregan parejos y a todos. Por eso, estamos viniendo a entregar a cada familia un apoyo de maíz, para que todos tengan en beneficio», reiteró.

En representación de los recipiendarios, Macaria Couh May compartió que, con la pandemia y las lluvias, les ha costado mucho trabajo recuperar sus cultivos, ya que todo está más caro y apenas pueden costear sus insumos, por lo que estos bienes les permitirán tener un ingreso extra y una mejor alimentación.

«Con este maíz, podemos hacer tamales, salbutes, panuchos y empanadas para vender, y, además, lo podemos comer, es una ayuda doble; así, podemos comprar lo que nos falta para fertilizar nuestros cultivos y nos vamos ayudando, poco a poco. Estamos muy agradecidos con el Gobernador, por preocuparse por la gente de los pueblos», agregó la mujer, quien tiene a su cargo a sus padres y 2 hijos.

Al dar detalles sobre las acciones de este día, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, explicó que se distribuyó 4,000 paquetes de dicho grano, provenientes del Programa de Seguridad Alimentaria, que este año, entregará 2,466 toneladas, con una inversión de 25.9 millones de pesos.

Por lo que toca a la Casa Ejidal, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Roberto Tolosa Peniche explicó que el proceso consistió en cambio de pintura, instalación de ventiladores y suministro de equipo de sonido, para juntas y eventos.

En su estancia en dicho municipio, el Gobernador platicó y atendió las solicitudes de algunos pobladores de la zona que acercan a saludarlo.

Previamente, hombres y mujeres ataviados con trajes regionales presentaron al Gobernador, demás autoridades y público presente una tradicional jarana, actividad que además de mantener viva su cultura, practican para fomentar la activación física y alejar a los más jóvenes de malas conductas.