En orden y con agilidad arrancó en la Unidad Deportiva «Kukulcán» la vacunación para personas que faltaban por completar su esquema

– En esta jornada, que sólo se realiza este domingo, se aplicó la vacuna de la farmacéutica Pfizer.

Mérida.- En orden, respetando todos los protocolos sanitarios y de manera fluida, inició este domingo la jornada de vacunación para la aplicación de segundas dosis de la farmacéutica Pfizer contra el Coronavirus, para personas que faltaban por completar su esquema, proceso en el que Yucatán continúa avanzando a buen ritmo.

Con certificado impreso en la mano, como constancia de que recibieron la primera dosis, desde las 8:00 de la mañana, decenas de yucatecos se dieron cita en las instalaciones del macrocentro del Multigimnasio «Socorro Cerón» de la Unidad Deportiva «Kukulcán” para recibir su refuerzo.

Tras convencerse de la importancia de la vacuna, José Andrés Isabelino Balam recibió su segunda dosis muy emocionado, pues aseguró que tanto él como su madre de 80 años ya se encuentran protegidos ante este virus.

“Soy del grupo de rezagados porque cuando inició la vacunación en Progreso le hice caso a gente que me decía que la vacuna no era buena y por eso no me la puse, pero estaba muy equivocado escuchando gente que no sabe lo que realmente hace la vacuna; afortunadamente me topé con un doctor que me explicó y me hizo ver la importancia de estar vacunados, por eso ya hoy estoy recibiendo, gracias a Dios, mi segunda dosis”, recordó el progreseño.

En esta ocasión la jornada de vacunación para este sector se realiza sólo este domingo de 8:00 a 18:00 horas, en el módulo antes mencionado.

Para María José Santamaría por fin aplicarse la segunda dosis representó una gran felicidad, ya que por problemas de salud no pudo vacunarse cuando le tocó a su grupo de edad, sin embargo, comentó, que pese a que debe seguir con los cuidados, ya que vive con sus padres que tienen comorbilidades, ahora se siente más tranquila y protegida.

“Es un gran alivio, de verdad, ya todos mis amigos y mi familia tienen sus dos dosis, sólo faltaba yo, era una preocupación sobre todo por mis papas, yo tengo que salir a trabajar y me da mucho miedo contagiarme y perjudicarlos a ellos también”, agregó tras resaltar que el proceso para recibir la vacuna fue bastante rápido.

Para poder recibir la vacuna, es indispensable que la persona esté previamente registrada en la plataforma del Gobierno federal y presente el documento que acredite que ya se le ha aplicado la primera dosis.