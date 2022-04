Falleció el conocido empresario José Manuel Díaz Rubio

PROGRESO.– A la edad de 79 años víctima de cáncer, anoche viernes 1 de abril falleció el conocido empresario de origen capitalino, pero radicado en Yucatán, José Manuel Díaz Rubio, fundador de Grupo Logra, que en el Puerto de Progreso opera importante terminal granelera.

El empresario, contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, se dedicó desde 1978 al transporte marítimo y fue pionero en la movilización de granos entre diferentes puertos mexicanos y del extranjero.

En 1985, en el puerto de Progreso, fundó Multisur, la primera empresa multimodal y de servicios portuarios, que extendió a otros puertos del país y foráneos, y fue el primero en la desincorporación de los servicios y maniobras de los puertos del país.

Se especializó en el movimiento de carga como granel agrícola (Maíz, Frijol de Soya, Sorgo, Trigo, Harinas y Pastas), Granel sólido orgánico (Abonos y Fertilizantes), Granel sólido inorgánico (Clinker, Yeso, Agregados, Carbón, Coque) y Granel líquido (Alcohol, Aceites Vegetales, Lisina).

Sus empresas cuentan con presencia en terminales portuarias de Progreso, Yucatán; Veracruz, Veracruz; Coatzacoalcos, Veracruz; Dos Bocas, Tabasco; Salina Cruz, Oaxaca; Guaymas, Sonora y Puerto Cortés, Honduras. Esta última terminal granelera fue inaugurada en el año 2017 con una inversión de Grupo Logra de 78 millones de dólares.

Fue fundador de varias empresas que hoy también integran el Grupo Logra, dedicadas a la logística de granos y actividades financieras y educativas. Fue socio fundador de la Cámara Mexicana de la Industria del Trasporte Marítimo y de la Asociación Nacional de Terminales Marítimas y Portuarias.

En Progreso, también fue pionero en el manejo de residuos sólidos portuarios, pues fundó la empresa Tratamiento Ecológico de Residuos S.A. de C.V. (TRAER), la cual operó durante varios años, para luego ser adquirida por uno de sus ex trabajadores, el ahora empresario porteño, Manuel Contreras Alcalá, director general de Ocean Green de Progreso.

Díaz Rubio fue también impulsor de proyectos culturales y altruistas y de la mano de su hermana Margarita Díaz Rubio de Ponce, promovió el Patronato Pro Historia Peninsular, apoyó a la Asociación para la Equinoterapia y fundó el Centro de Salud Mental y Adicciones «Amanecer Nuevamente» y la comunidad estudiantil Alianz.

Apenas en enero pasado, don Manuel recibió la medalla Héctor Victoria Aguilar que entrega el Congreso del Estado en un evento al que asistió el gobernador Mauricio Vila Dosal.

En 2019 fue ganador del reconocimiento como promotor de paz en la XVII cumbre mundial de los Premios Nobel, celebrada en Mérida.

En Progreso, don Manuel Díaz fue ampliamente conocido, pues muchos progreseños son hasta la fecha trabajadores de las empresas que fundó y que continúan operando en el Puerto Progreso.

PROMOTOR DE LA PAZ…

Fue también muy conocido por ser el promotor de la paz, mediante el proyecto denominado «El niño, la mar y la paz», que consistió en la construcción de un barco trimarán de madera que realizó visitas a diferentes puertos del mundo llevando un mensaje de paz.

En Progreso promovió junto con la entonces alcaldesa María Ester Alonzo Morales la ´designación del parque del malecón como el «Parque de la Paz», donde se realizó una remodelación y de colocó un asta bandera donde se izó la bandera de la paz. Hoy en el terreno que ocupó el parque fue construido el nuevo Museo de Geología por el Gobierno Federal, el cual aún no es inaugurado.

El Trimarán Zamná, también conocido como «el Mensajero de la Paz» y construido en madera tropical en un astillero a la orilla del río Papaloapan, en Alvarado, Veracruz por el constructor naval Oscar Camarero Figueroa, navegó cinco meses por el Océano Atlántico, el Mar de Cantabria y el Mediterráneo, donde representó a la cultura Maya, capitaneado por el español Vital Alsar Ramírez, también impulsor de proyectos marítimos por la paz y fallecido en Acapulco en el 2020.

Luego de su recorrido por el mundo, el trimarán quedó en el abandono en muelles de un astillero de Yucalpetén donde incluso permaneció semihundido, hasta que su propietario decidió reflotarlo y hundirlo frente a costas de Yucatán.

Cabe recordar que el barco Zamná y su propietario, también fueron el centro de una polémica durante la administración «turquesa» del ex alcalde José Cortés Góngora (2015-2018), pues el propio presidente municipal reveló que el empresario apalabró con el Ayuntamiento la donación de ese barco para colocarlo para su exhibición en el malecón internacional, cosa que nunca sucedió, por lo que José Cortés acusó a Díaz Rubio de no cumplir con el ofrecimiento en el que incluso ya había gestionado recursos del Patronato Cultur.

El barco fue hundido en julio de 2016 en la posición geográfica latitud Norte 21 grados, longitud Oeste 89 grados 30 minutos, la cual se ubica entre 30 y 35 millas náuticas frente a costas de Progreso. (ProgresoHoy.com)