Julián Zacarías rendirá su Primer Informe de Resultados el 31 de agosto

EL EDIL HARÁ UN REPASO DE SUS PRINCIPALES ACCIONES Y PROGRAMAS A LO LARGO DEL PRIMER AÑO DE TRABAJO DE SU SEGUNDA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

PROGRESO.– El próximo miércoles 31 de agosto, el alcalde Julián Zacarías Curi rendirá su Primer Informe de Resultados como presidente municipal reelecto de Progreso, en un evento que está programado para efectuarse en los bajos del Palacio Municipal de esta ciudad.

La ceremonia, según confirmaron fuentes municipales, está programada para iniciar a las 7 de la noche, en un evento donde se espera la asistencia de diferentes personajes de la política local y estatal, quienes se reunirán en el Parque Independencia para escuchar el informe que expondrá el presidente municipal progreseño.

Este primer informe de su segunda gestión no es para nada menos importante, pues es la primera vez que Progreso tendrá el primer informe de un alcalde reelecto, luego de que el edil, de extracción panista, gobernara la administración 2018-2021 y luego ganara de nuevo las elecciones para continuar de 2021 a 2024.

Si bien muchos consideran que la tarea ha sido relativamente fácil, pues se abrió paso en sus primeros tres años al frente del Ayuntamiento y -según señalan- hoy solo da continuidad a lo ya iniciado en su pasada gestión, lo cierto es que el alcalde Julián Zacarías no ha dejado de impulsar el avance de Progreso.

Luego de lo peor de la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, Zacarías Curi no ha bajado la guardia para seguir impulsando a este puerto y se ha enfocado en sacar a Progreso adelante, promoviendo programas y obras en beneficio de Progreso y sus habitantes.

Y sí -es necesario decirlo-, Julián Zacarías se ha ganado no solo el reconocimiento de la mayoría de los habitantes de Progreso, sino también de quienes antes se manifestaron como opositores a las acciones del edil panista y quienes hoy -como muchos-, reconocen la capacidad de gestión y negociación del edil para hacer realidad proyectos que nunca antes ningún otro alcalde porteño nisiquiera pensó realizar.

Tan es así que proyectos como la rehabilitación de innumerables espacios públicos y deportivos, la pavimentación y repavimentación de calles, la mejora de los servicios públicos, la implementación con éxito del sistema de recolección de basura y la atracción de nuevos negocios y restaurantes que hoy generan numerosos empleos, son la prueba de lo antes señalado.

Mención aparte merece el trabajo de gestión para la rehabilitación del Malecón Internacional de este puerto, que si bien es un proyecto que se cristalizó en su primer período, hoy sigue siendo un proyecto medular en la gestión municipal que poco a poco se va ampliando en atractivos para el disfrute de los progreseños y los visitantes nacionales y extranjeros, al grado de que un día y al otro también, el malecón luce lleno de paseantes.

A estos se suman otros como la creación de atractivos turísticos como la Pig Beach y el parque turístico del Sendero Jurásico, ubicado en Chicxulub Puerto, el cual pasó de ser un basurero clandestino de muchos años, a un parque turístico y didáctico que hoy atrae miles de visitas.

El recién inaugurado museo del meteorito, también se logró gracias a gestiones municipales, estatales y el apoyo del gobierno federal que edificó la obra, al igual que los renovados proyectos realizados de la mano de Sedatu y el gobierno estatal en Chicxulub Puerto, Chelem y Chuburná Puerto.

No hay que dejar de lado otras obras importantes que se han logrado gracias al trabajo de gestión y la buena mancuerna que Julián Zacarías tiene con el actual gobernador Mauricio Vila Dosal, lo que se ha traducido en más programas y apoyos para el sector pesquero, en mejoras relevantes en una buena parte del Sistema Municipal de Agua Potable, así como en la rehabilitación del malecón tradicional que hoy luce de primera y hasta en la construcción de un nuevo Centro de Monitoreo en la Policía local para fortalecer las labores de seguridad y vigilancia en el municipio.

Esto, solo por citar algunos de los aciertos de la actual administración, pues sin duda el empuje de Julián Zacarías ha sido claro y directo en favor de mejorar, mediante un trabajo conjunto y en equipo, las condiciones de todos los progreseños en todos los ámbitos, los cuales el propio edil detallará el próximo miércoles. (ProgresoHoy.com)