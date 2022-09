Presentan iniciativa para tipificar como delito la sumisión química

Estudiantes de nivel básico siguen recibiendo útiles escolares y uniformes por parte de Gobernador Mauricio Vila Dosal -Al visitar escuelas de Mérida, el Gobernador anunció una serie de intervenciones a los planteles para garantizar a los alumnos espacios más cómodos y seguros. Mérida, Yucatán, 21 de septiembre de 2022.- Con la entrega de útiles escolares, uniformes y desayunos del programa “Impulso Escolar” a estudiantes de nivel básico, el Gobernador Mauricio Vila Dosal continúa refrendando su compromiso con la educación y desarrollo de la niñez yucateca, además de ayudar a la economía de los padres de familia, ya que estos materiales representan un ahorro de 2,850 pesos por cada hijo. Para seguir garantizando que todos los niños, niñas y adolescentes del estado tengan las mismas oportunidades para salir adelante, Vila Dosal visitó las escuelas primarias “José Vasconcelos” y “Florinda Batista Espínola”, ubicadas al sur de la ciudad, donde otorgó dichos apoyos a los 1,326 alumnos de los turnos matutino y vespertino de ambos planteles. Con esto, el Gobernador continúa con la distribución de 267,931 paquetes de útiles escolares, 206,534 kits de uniformes, conformados por 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, que se destinan a todos los estudiantes de nivel primaria en la entidad, a través de un esfuerzo de más de 47.2 millones de pesos de inversión estatal. Junto al titular de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), Liborio Vidal Aguilar y el secretario municipal, Alejandro Ruz Castro, Vila Dosal reiteró la importancia de Impulso Escolar, que además de ayudar a la economía de las familias, garantiza que todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. “Desde el Gobierno del Estado estamos trabajando muy fuerte todos los días para hacer los cambios que Yucatán necesita, para transformar este estado para bien; para que a ustedes les toque todavía un mejor Yucatán que el que me toca a mí y el que les toca a sus papás”, subrayó. Ante la directora de la primaria “José Vasconcelos”, Aline Arlette Ortiz Guzmán, Vila Dosal anunció una serie de intervenciones para mejorar y hacer más seguras las instalaciones del plantel, mismas que consisten en la instalación de un domo, un salón de usos múltiples y un baño inclusivo, para atender a niños con discapacidades y ventiladores nuevos para todos los salones. Asimismo, solicitó la entrega de 2 computadoras, proyectores e impresoras, además de una maestra de educación artística e inglés. A petición de la directora, Vila Dosal se comprometió a incluir la escuela en el programa de desayunos fríos. Más tarde, en la escuela “Florinda Batista Espínola”, instruyó al titular del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), Luis Jorge Montalvo Duarte para iniciar a la brevedad con la reparación de los comedores, impermeabilización de techos, así como el cambio de puertas y ventanas de las aulas del plantel. Junto a la directora del plantel, Leydi Gisela Padilla Díaz, Vila Dosal también giró instrucciones para darle mantenimiento al piso de la plaza cívica, alcantarillas, la red eléctrica, así como la reparación de los bebederos, baños y la construcción de un salón de usos múltiples. Entre las acciones también se encuentra el cambio de los tableros de básquetbol y la colocación de pasto sintético para la cancha de fútbol de la escuela. Por su parte, Vidal Aguilar reiteró su compromiso de continuar escuchando y atendiendo las demandas de docentes y padres de familia, para garantizar la educación en Yucatán. Al recordar que en este curso escolar ya se cuenta con el 100% de presencialidad en las escuelas públicas y privadas del estado, el titular de la Segey subrayó que Yucatán fue el primer estado en el país que tuvo un regreso seguro a clases, lo que demuestra el compromiso de maestros y padres de familia para que no se caiga en el rezago educativo. «Fuimos de los estados que menos nos pegó el rezago educativo, sin embargo, retomamos el compromiso de seguir visitando las escuelas, y escuchando a las maestras y maestros para seguir transformado la educación de Yucatán», aseveró. Cabe recordar que a través del programa “Impulso Escolar” también se apoya a artesanos yucatecos, quienes son los encargados de elaborar las camisas, mochilas y los zapatos que incluye este esquema, y con el que se beneficia a más de 2,000 familias de 160 talleres de Huhí, Homún, Hunucmá, Cuzamá, Tekit, Mama, Ticul, Tekax, Kanasín, Cansahcab, Acanceh, Espita y Mérida. Durante su visita a ambos planteles, el Gobernador también constató la entrega de desayunos escolares fríos y calientes para un total de 118,512 niñas y niños de todo el estado de planteles de nivel preescolar y de primero y segundo grado de primaria para que los menores cuenten con esos productos alimenticios para un mejor desempeño y aprovechamiento escolar. Previamente, el Gobernador atendió la solicitud de la señora Marcella Rivas, quien le pidió una nueva silla de ruedas para su hijo David Isaac Collí Vivas, de 26 años, quien padece mielomeningocele, enfermedad que afecta los huesos de la columna haciendo que estos no se formen totalmente