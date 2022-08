Priistas recuerdan el legado de Víctor Cervera Pacheco en Mérida y Progreso

PROGRESO.– Con actividades en Progreso y Mérida, incluyendo una misa, amigos y familiares conmemoraron este jueves el 18 aniversario luctuoso del ex gobernador priista Víctor Manuel Cervera Pacheco.

Por la mañana, el ex párroco de Progreso, Lorenzo Augusto Mex Jiménez y el Obispo Pedro Mena Díaz, oficiaron una misa en la Parroquia de San Sebastián Mártir, en Mérida, en presencia de su familia y amigos cercanos, encabezados por su viuda Amira Hernández Guerra Vda. de Cervera, e hijos.

También acudieron al panteón, en donde familiares colocaron arreglos florales en su tumba.

En la Casa del Pueblo, sede del PRI Yucatán, el presidente del partido, Francisco «Panchito» Torres Rivas organizó un evento en el que se tuvo como oradores a su hijo Felipe y a Humberto Hevia Jiménez, quienes recordaron el legado del extinto líder priista.

A diferencia de cuando el PRI gobernaba, el evento fue muy sencillo y solo contó con la asistencia de algunos simpatizantes y ex colaboradores del ex gobernador.

Al evento en la Casa del Pueblo, no asistió toda la familia del mandatario.

EN PROGRESO…

En este puerto -donde antes también se realizaban vistosas ceremonias para recordar el legado del gobernador Víctor Cervera Pacheco-, este jueves solo se realizó un sencillo evento en la avenida que lleva el nombre del ex gobernador en el fraccionamiento Brisas (la avenida a espaldas de Bodega Aurrerá que conduce al Tec de Progreso).

Se informó que la sencilla ceremonia fue organizada por el Comité del PRI Progreso y contó con la presencia de la Secretaria General del PRI Yucatán, la progreseña Lila Frías Castillo, el ex alcalde Enrique Magadán Villamil, Secretario de Gestión Social del CDE priista y Rosa Contreras Polanco, Presidenta del Organismo de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Progreso.

También asistió la ex alcaldesa y ex diputada local y federal, María Ester Alonzo Morales, quien según dice ya se retiró de la política, así como Francisco Medina Sulub y Gilberto Góngora Sánchez, líderes del PRI en Mérida y Peto, respectivamente.

Igual estuvieron las regidoras priistas del Ayuntamiento, Alhelí Hernández Rivero y Lorena López Polanco Aguilar, así como la regidora del Partido Encuentro Solidario (PES), Luz María López Polanco.

Como oradores estuvieron la actual presidenta del PRI en Progreso, Mónica Martínez Perera y el ex alcalde Porfirio Trejo Zozaya, quien asistió con toda su familia y también dirigió un mensaje ante los asistentes.

EN EL OLVIDO…

Cabe recordar que el aniversario luctuoso del ex gobernador Víctor Cervera Pacheco fue incluido en el calendario de actividades cívicas del municipio de Progreso durante la gestión municipal de la alcaldesa Reina Mercedes Quintal Recio (2007-2010).

Cada año, la Comuna realizaba ceremonias cívicas para recordarlo.

Sin embargo, desde que el PAN asumió el poder en este puerto, en el año 2018, el Ayuntamiento no celebra la fecha, algo que para muchos es lógico, mientras que otros consideran que sin importar los colores, Cervera debería ser recordado por sus aportaciones y el impulso que dio en su momento a Progreso. Además, poco a poco los priistas de Progreso comenzaron a simpatizar con el PAN y con Morena y dejaron las filas del tricolor, porque así convino a sus intereses. (ProgresoHoy.com)