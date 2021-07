ReporteCovid: Seis nuevos contagios en Progreso

SUMAN EN YUCATAN 214 ENFERMOS Y 18 FALLECIMIENTOS

Este es el parte médico de este sábado 10 de julio:

El miércoles llegó un nuevo lote de 24,400 vacunas CanSino, de una sola dosis, contra el Coronavirus para iniciar con la aplicación para personas de 30 a 39 años en municipios del interior del estado que se darán a conocer próximamente.

Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias.

Estamos trabajando manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas.

Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 305 pacientes en hospitales públicos.

42,697 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 49,976.

Hoy se detectaron 214 nuevos contagios de Coronavirus.

87 en Mérida,

16 en Valladolid,

13 en Umán,

11 en Hunucmá, Kanasín y Motul,

10 en Ticul,

7 en Acanceh,

6 en Progreso,

5 en Tizimín,

4 en Maxcanú,

3 en Izamal, Tekax y Tekom,

y 3 foráneos;

2 en Chemax, Cuncunul y Tixkokob,

y 1 en Baca, Chankom, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Conkal, Dzan, Dzilam González, Halachó, Kinchil, Río Lagartos, Tecoh, Timucuy, Tzucacab, Uayma y Ucú.

De los 49,976 casos positivos, 436 son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 30,842 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 9 de julio), que viven en:

8,609 en la zona Norte

7,913 en la zona Oriente

2,886 en la zona Centro

4,304 en la zona Sur

7,130 en la zona Poniente

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 18 fallecimientos:

1.- Femenino 73 años de Mérida Obesidad

2.- Femenino 41 años de Mérida HAS

3.- Masculino 36 años de Mérida Obesidad

4.- Femenino 60 años de Chemax DM

5.- Femenino 54 años de Mérida IRC

6.- Femenino 71 años de Timucuy HAS/Obesidad

7.- Masculino 47 años de Mérida Obesidad

8.- Masculino 47 años de Mérida HAS

9.- Femenino 46 años de Mérida Sin comorbilidades

10.- Femenino 77 años de Motul DM

11.- Masculino 42 años de Tekax Obesidad

12.- Masculino 42 años de Yaxcabá Obesidad/Tabaquismo

13.- Masculino 87 años de Maxcanú HAS

14.- Femenino 72 años de Mérida Inmunosupresión/IRC

15.- Femenino 70 año de Hunucmá Sin comorbilidades

16.- Masculino 52 años de Mérida DM

17.- Femenino 59 años de Sacalum Asma/Obesidad

18.- Masculino 45 años de Halachó Sin comorbilidades

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 4,688 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 2,286 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 305 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.