Secuestran y asesinan al sobrino de Carmen Salinas

CIUDAD JUÁREZ- El hombre que ayer por la mañana fue privado de su libertad en la colonia El Granjero, fue asesinado y su cuerpo arrojado a la vía pública el mismo día del plagio, informó esta mañana personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La víctima, de oficio comerciante y propietario de locales en el mercado Reforma, fue identificado oficialmente como Rubén Salinas Alcalá, sobrino de la reconocida actriz mexicana Carmen Salinas Lozano, quien falleció el pasado diciembre a consecuencia de un paro cardiaco.

La causa de muerte, de acuerdo al resultado de la necropsia de ley, fue por asfixia, dieron a conocer esta mañana los investigadores de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida.

Ayer por la mañana, un testigo de los hechos dijo a El Diario que el conductor de una camioneta tipo pick-up, marca GMC Sierra de color blanco, fue interceptado por hombres armados en el cruce de las calles Toronja Roja y Draco, de la colonia El Granjero.

El copiloto descendió de la unidad y realizó un disparo al aire para atemorizar a la víctima y a punto de pistola lo obligó a descender de la camioneta para luego darse a la fuga del lugar, agregó el entrevistado

La persona no logró aportar datos respecto a la unidad que tripulaban los secuestradores y en la que huyeron con el ofendido sometido. En el cruce de las citadas calles quedó la pick up con el motor encendido y dos teléfonos celulares, sin embargo no se observaron cámaras de videovigilancia en el punto.

Ayer trascendió que Salinas Alcalá fue secuestrado, sin embargo no hubo exigencia a la familia por el pago del rescate a cambio de su libertad, según informaron personas allegadas a la víctima.

Al respecto, la vocera de la FGE, Sahira Castro ayer informó que “la Fiscalía recibió el reporte de una privación de la libertad, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigación llevan a cabo las diligencias y los trabajos pertinentes para individualizar a la persona (víctima), ya que solo se localizó un vehículo, al parecer, abandonado”.

Ese mismo jueves fue reportado el hallazgo del cadáver de un hombre envuelto en un cobertor, mismo que fue localizado en calles de la Unidad Habitacional Emiliano Zapata, informó uno de los agentes de la Policía Estatal que atendieron el reporte recibido en el 911.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por un vecino que salía de su casa por las calles General Encarnación Díaz y Fray Marcos de Niza, informó el oficial.

En el lugar, los agentes preventivos e investigadores dijeron desconocer el género de la víctima, ya que además de estar enredada con cobijas estaba atada con un lazo.