Una semana de actividades por el Aniversario de Progreso

PROGRESO. – El Ayuntamiento de Progreso presentó ayer las actividades que se realizarán en el marco del 151 Aniversario de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Progreso de Castro.

Desde la Sala Juárez, ubicada en los altos del Palacio Municipal, la presidenta y el secretario del Comité Organizador, Dulce Soberanis Gamboa y Herbert Pech Baquedano, respectivamente, informaron que habrá eventos para todas las personas, desde niños, jóvenes hasta familias enteras, los cuales podrán acudir a disfrutar o participar en eventos deportivos, culturales y gastronómicos.

Durante la presentación, se destacó la entrega de la medalla “Juan Miguel Castro Martín” a Elena Novelo y la imposición de banda a la embajadora de los festejos del Aniversario de Progreso, Dafne Xacur.

Cabe mencionar que entre las actividades que se llevarán a cabo, destaca la muestra gastronómica “La feria del kibi”, la cual tendrá lugar en el Callejón del Amor, y que promete ser una experiencia llena de sabor y creatividad.

La programación de todas las actividades es la siguiente:

Viernes 1 de Julio

09:00 a.m. – Ceremonia Cívica frente al monumento Juan Miguel Castro, ubicado en el malecón tradicional.

07:00 p.m. – Sesión Solemne de Cabildo, entrega de la medalla “Juan Miguel Castro Martín” a la Ciudadana Distinguida 2022, Elena Novelo Ceballos.

Sábado 2 de Julio

07:00 a.m. – Clases de Yoga en el Gym Calistenia del Malecón Tradicional.

07:00 a.m. – Primer Desafío Vikingo 2022, en el Viking Beach Gym, Malecón Internacional.

07:00 a.m. – Actividad física “Actívate Progreso”, Deck de Madera.

09:00 a.m. – Torneos de fútbol y vólibol en las canchas del Malecón Internacional.

06:30 p.m. – Primera edición de la muestra “Orgullo Porteño” en el Paseo de Arte, Educación, Cultura e Historia de la Casa de la Cultura.

07:00 p.m. – “Veladas junto al mar presenta: Tributo a Ricardo Arjona por Hamed Saide”, en el Deck del Muelle de Chocolate.

08:00 p.m. – Noche Bohemia, segunda edición; en la explanada de la Casa de la Cultura.

Domingo 3 de Julio

10:00 a.m. – Primera Edición de la Feria de la Torta de Kibi en el Callejón del Amor.

06:00 p.m. Noche regional “Tradición de mi Tierra” y exposición de antojitos regionales en la explanada de la Casa de la Cultura.

Martes 5 de Julio

06:00 p.m. – Bici ruta “Rodada por Progreso” en el Malecón Tradicional.

Jueves 7 de Julio

05:00 p.m.- Exposición y premiación a los ganadores del concurso de pintura entre escuelas “Las bellezas de mi puerto” en la Casa de la Cultura.

Viernes 8 de Julio

05:00 p.m. – “Colectivo EFEC” edición 151 Aniversario de Progreso, parque Luis Escalante Tur.

Sábado 9 de Julio

10:00 a.m.- Festival de cometas y papagayos, c. 104 en el Malecón Internacional, en las Letras Monumentales de Progreso.

Domingo 10 de Julio

07:00 p.m. – Concierto “Música al anochecer” con el grupo “The Tudors”, c. 19 X 68 Y 66, Malecón Tradicional, Frente al Museo del Meteorito.

A esta presentación acudieron la síndico municipal Patricia Rosado, la regidora Claudette Gamboa, y los directores Rubén Moguel, Manuel Rosado, David Escalante, Dianela Núñez, Luis Alberto García, Elda Hevia, Karenina Sánchez y Alejandra Castilla.