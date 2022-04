Vladimir Putin levanta sospechas sobre su estado de salud (video)

RUSIA.– La aparición del presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión el jueves en la que aparece agarrando una mesa ha dejado a la gente cuestionando su estado de salud. El jueves, el mandatario de Rusia se encontró con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu.

El Kremlin indicó que se abordó la estrategia militar de Rusia en Mariupol, una ciudad portuaria estratégica en Ucrania donde Putin ha declarado «éxito».

El video mostró al mandatario ruso hablando con Shoigu, mientras agarraba el borde de la mesa con su mano derecha, tan fuerte que parecía blanca, y golpeaba su pie constantemente; sujetó el escritorio con firmeza durante 12 minutos.

El profesor Erik Bucy, un experto en lenguaje corporal de la Texas Tech University, le dijo a The Sun: «Es un Putin asombrosamente debilitado en comparación con el hombre que observamos incluso hace unos años».

El Kremlin ha negado que Putin se hubiera sometido a una cirugía relacionada con el cáncer de tiroides.

El profesor Patrick Stewart, de la Universidad de Arkansas, también señaló que Putin parecía muy estresado y casi mostrando una respuesta de «huida».

Shoigu, quien está a cargo de la sangrienta invasión de Ucrania, ha estado notablemente ausente de la vista pública en medio de informes de que la relación entre el ministro de defensa y Putin se ha vuelto tensa.

«¿Soy sólo yo o Putin realmente se ve menos saludable y sano con todos y cada uno de los días de la guerra?», escribió en redes Illia Ponomarenko, reportera del sitio web The Kyiv Independent: «Puedo ver una diferencia drástica entre ahora y finales de febrero».

Frida Ghitis, colaboradora de CNN, indicó: «Putin, hundiéndose en su silla, agarrando la mesa. Está bien, ¿verdad? ¿Saludable?».

Sir Richard Dearlove, exjefe del MI6, y el profesor Gwythian Prins, anteriormente asesor de la OTAN, han afirmado que Putin ha mostrado signos del trastorno progresivo del sistema nervioso, reportó The Independent.

Anders Aslund, autor y exasesor sobre Rusia y Ucrania, dijo que ambos hombres parecían no gozar de buena salud.

La apariencia hinchada del líder del Kremlin llevó a Fiona Hill, una experta estadounidense en Rusia, a decirle a Politico en febrero que Putin podría estar tomando altas dosis de esteroides para el dolor de espalda que ha sufrido desde que se cayó de un caballo en 2012, o «puede haber ser otra cosa”.

Según el medio ruso de noticias de investigación Proekt, Putin fue visitado 35 veces por un especialista en cáncer de tiroides y un especialista en oídos, nariz y garganta 59 veces entre 2016 y 2020.

