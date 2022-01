Adolescentes de 37 municipios más, recibirán segunda dosis contra el Coronavirus

-La nueva etapa de vacunación abarcará del lunes 24 al viernes 28 de enero en la que se aplicará la segunda dosis Pfizer contra el Coronavirus a adolescentes yucatecos de 15 a 17 años de edad.

Mérida, Yucatán, 20 de enero de 2022.- Adolescentes yucatecos de 15 a 17 años de edad de 37 municipios del interior del estado, recibirán del lunes 24 al viernes 28 de enero, la segunda dosis contra el Coronavirus, fase con la que la vacunación en la entidad continúa avanzando a buen ritmo, informaron la Secretaría de Salud de Yucatán y la Secretaría de Bienestar.

Las 37 demarcaciones contempladas para este nuevo proceso de vacunación son: Ixil, Ucú, Chacsinkín, Calotmul, Chapab, Río Lagartos, San Felipe, Tahmek, Tunkás, Chicxulub Pueblo, Sucilá, Tekantó, Dzemul, Mocochá, Chumayel, Xocchel, Telchac Pueblo, Sinanché, Cenotillo, Yaxkukul, Dzoncauich, Cantamayec, Mama, Dzilam de Bravo, Tekal de Venegas, Muxupip, Kopomá, Yobaín, Sudzal, Tepakán, Cuncunul, Bokobá, Telchac Puerto, Teya, Suma, Sanahcat y Quintana Roo.

De acuerdo con lo programado, la aplicación de las dosis de refuerzo de Pfizer en dichos municipios se llevará a cabo de la siguiente forma:

-El lunes 24 de enero se realizará la aplicación de la segunda dosis a adolescentes que viven en las localidades de Ixil, Ucú, Chacsinkín, Calotmul, Chapab, Río Lagartos, San Felipe y Tahmek.

-El martes 25 de enero, se llevará a cabo este proceso, pero en Tunkás, Chicxulub Pueblo, Sucilá, Tekantó, Dzemul, Mocochá, Chumayel y Xocchel.

-El miércoles 26 de enero corresponderá la vacunación de personas de 15 a 17 años en Telchac Pueblo, Sinanché, Cenotillo, Yaxkukul, Dzoncauich, Cantamayec, Mama, Dzilam de Bravo y Tekal de Venegas.

-El jueves 27 de enero se vacunará a este sector de la población de los municipios de Muxupip, Kopomá, Yobaín, Sudzal, Tepakán, Cuncunul y Bokobá.

-Finalmente, el viernes 28 de enero, se aplicará la segunda dosis a los adolescentes de Telchac Puerto, Teya, Suma, Sanahcat y Quintana Roo.

La aplicación del refuerzo se realizará en módulos de vacunación a cargo de la SSY y del IMSS Bienestar.

Cabe mencionar que, las jornadas de vacunación en los municipios constarán de tan sólo un día y para este proceso es requisito presentar su comprobante de aplicación de la primera dosis de la vacuna, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP) a fin de acreditar la edad de los interesados, así como el registro en la plataforma del Gobierno federal.

Se reitera que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir si no cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Se recomienda a la población lo siguiente:

-No es necesario llegar con horas de anticipación.

-Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de manga corta.

Las personas mayores de 60 años que no hayan recibido vacuna alguna o requieran la segunda dosis contra el Coronavirus, pueden acudir a los módulos permanentes ubicados en Mérida y en el interior del estado, con horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.

Para el caso de Mérida, las unidades se ubican en el Centro de Salud Urbano de la colonia Santa Rosa de la SSY y las Unidades de Medicina Familiar número 59 del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la colonia Lindavista.

En el interior del estado, los módulos están ubicados en el Hospital General de Tekax y el Centro de Salud de Ticul; en Valladolid, en el Almacén Jurisdiccional de Vacunología; en Izamal, en el Hospital Rural; en Motul, en el Hospital General de Subzona número 3, y en Tizimín, en el Centro de Salud.