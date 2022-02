Amaga AMLO con reclamar a Biden por financiar a organizaciones opositoras a la 4-T

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con reclamar a su homólogo estadounidense Joe Biden por el hecho de financiar a organizaciones opositoras a Cuarta Transformación, las cuales apuntó que han llevado campañas mediáticas contra su Gobierno a lo largo del sexenio.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Tijuana, Baja California, López Obrador aseguró que la supuesta postura del Gobierno de Estados Unidos “es una actitud injerencista”, por lo que hizo un llamado para que se respete la soberanía de México.

Si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el Gobierno de EE.UU., que les da dinero a estas asociaciones, eso es una actitud injerencista, ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país”, dijo

“Se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente y soberano; represento una autoridad legal y legítimamente constituida, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo. Todo esto es lo que vamos a seguir tratando, porque son temas muy importantes”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano volvió a arremeter contra algunos periodistas mexicanos, a los cuales denominó “mercenarios de alto rango“.

“Hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación o de cambio, los movimientos en beneficio del pueblo, en contra de la corrupción, donde inmediatamente los potentados, conforman un poder mediático para atacar, calumniar y destruir”, declaró.

“Lo que estamos planteando es que esos grupos de poder, que utilizan medios de información y a periodistas, den a conocer cuánto destinan a esas acciones, y que estos periodistas famosos, que son alquilados para defender estos intereses y golpear a opositores den a conocer cuánto ganan, porque obtienen muchísimo dinero, son mercenarios de alto rango”, dijo.

Al dar un informe sobre crímenes contra periodistas, el jefe del Ejecutivo federal mexicano apuntó que no habrá impunidad en estos casos.

“No se ordena desde el poder asesinar a nadie, no somos iguales. Para que no nos confundan, lamentamos mucho que pierda la vida un periodista de manera sincera, pero no es lo mismo en cuanto a la actitud que prevalecía anteriormente y vamos a continuar combatiendo la inseguridad, el crimen y la impunidad, no se va a permitir la asociación delictuosa entre autoridades y el crimen. Informar a los integrantes del gremio de periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos”, externó.