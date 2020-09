AMLO acusa «intereses políticos» tras la toma de la Presa La Boquilla en Chihuahua

MÉXICO.– Detrás del intento de toma de la presa La Boquilla, en Chihuahua, hay intereses políticos, electorales, de ex gobernadores del estado y dirigentes panistas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anunció que solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de deslindar responsabilidades y aseguró que también se investiga el enfrentamiento que hubo en otra presa –cuyo nombre no mencionó–, porque fue algo «bastante orquestado».

En conferencia de prensa de más de dos horas y media, ayer afirmó que para la presidencia de Morena no tiene «candidato ni candidata», y reiteró que el titular del Ejecutivo «ya no se mete en asuntos partidistas, no es jefe de partido, de grupo, de facción, es jefe de Estado».

Anunció que se auditará a la banca de desarrollo, porque se utilizó en el pasado para financiar de manera «muy irregular» y discrecional «jugosos negocios» que sin ser revisados se aprobaban. Entre ellos el crédito a Odebrecht para la construcción de la planta Etileno XXI.

López Obrador aseveró que el martes “se reunieron en la mañana ex gobernadores de Chihuahua, dirigentes del PAN, encabezaron un mitin y luego hubo una marcha hacia la presa (La Boquilla); ya ellos no fueron, pero repartieron palos y tomaron la presa. Creo que hizo bien la Guardia Nacional en no confrontar a los manifestantes”.

En la movilización participaron campesinos, agricultores y políticos. “Tomaron la presa, que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso de entregar agua a Estados Unidos, de conformidad con el tratado de 1944. Pero como hay intereses políticos, electorales, se ha agarrado esto de bandera”.

Fue muy lamentable lo sucedido, añadió. «De manera prudente, la Guardia Nacional se salió para evitar una confrontación, un enfrentamiento. Fue adecuado su procedimiento», y la presa La Boquilla se tuvo que cerrar para «no caer en la provocación».

Sostuvo que en este asunto “intervienen muchos intereses, no sólo la cuestión política; hay también una especie de huachicol con el agua, y aunque corresponde a la Federación el manejo del líquido, durante mucho tiempo son los intereses locales” los que lo hacen, sobre todo lo referente a distritos de riego, «y ahora que se está buscando cumplir con un acuerdo internacional hay esta resistencia».

El Presidente indicó, por otro lado, que las auditorías a la banca de desarrollo –entre ellas Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior– se aplicarán este año. Las revisiones estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria. Puso de ejemplo el crédito que se otorgó a Odebrecht en condiciones ventajosas. A la empresa brasileña se le devolvió el impuesto al valor agregado antes de que empezará a operar Etileno XXI y con eso pagaron el crédito.

«Muy extraño, y cuando pedí que se investigará resultó que era legal. Los tecnócratas eran magos, se suponía que era un estímulo a la inversión.»

Respecto del crédito por 100 millones de dólares que se otorgó a Comtelsat, de la que forma parte el diario El Financiero, manifestó que el saldo actual de la deuda es de 2 mil 120 millones de pesos y la empresa dejó en garantía inmuebles.

Ante la disputa por cargos en Morena, López Obrador ratificó: «No nos metemos en asuntos partidistas», y expresó su deseo de que en todos los institutos políticos haya democracia, «no imposiciones».

En otro tema, no descartó presentar la solicitud para la consulta popular sobre el juicio a ex presidentes antes del 15 de septiembre con la finalidad de que el ejercicio se lleve a cabo.