Biden arribó a Bruselas para reforzar lazos con socios y aliados de Occidente

BRUSELAS.– Con objeto de “continuar respondiendo a la guerra” de Rusia contra Ucrania, Joe Biden, presidente demócrata de Estados Unidos, arribó a Bruselas, capital de Bélgica y capital administrativa de la Unión Europea (UE), para reforzar lazos con socios y aliados de Occidente.

Thank you Prime Minister @alexanderdecroo for the warm welcome in Brussels. I’m looking forward to our work together — with all our Allies and partners — this week as we continue responding to Putin’s war of choice in Ukraine. pic.twitter.com/oDsANcaZOr

— President Biden (@POTUS) March 23, 2022

La llegada de Joe Biden a Europa se da tras señalar que el uso de armas químicas por parte de Rusia “es una amenaza real”, y en contraste con comentarios de António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien pidió terminar ya con esta “absurda guerra”.

Anuncian sanciones contra “figuras políticas” de Rusia en apoyo de Ucrania

El demócrata se reunirá con los países aliados de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN)

Esta alianza militar está analizando otras formas para debilitar a Vladímir Putin, presidente de Rusia, y ayudar a Ucrania

En el vuelo desde Washington, a bordo del avión presidencial Air Force One, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, adelantó que Estados Unidos anunciará el jueves un paquete de sanciones contra “figuras políticas” así como “oligarcas” y “entidades” rusas.

I’m on my way to Europe to rally the international community in support of Ukraine and ensure Putin pays a severe economic cost for his war of choice. pic.twitter.com/4UJpyitOko

— President Biden (@POTUS) March 23, 2022

El presidente visita el continente por la cita de emergencia de la OTAN, el Grupo de los Siete (G7) y la UE; el 11 de marzo, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en Polonia, pero la visita del primer mandatario significaría que Occidente está estudiando cómo combatir la influencia de Rusia.

Occidente se dice “preocupado” de armas químicas o un recrudecimiento militar ruso

Expertos señalan que el Kremlin no se ha apoderado de ninguna ciudad ucraniana importante

Joe Biden prometió no involucrarse directamente en el conflicto, pero defenderá todo el territorio de la OTAN y dará armas a Ucrania; también visitará a tropas estadounidenses para ayudar en la respuesta humanitaria a ucranianos que salieron de su país en busca de seguridad.

The 🇺🇸 and our @NATO Allies have been exposing & debunking the Kremlin’s misinformation and false allegations. President Biden @POTUS will arrive to Brussels to meet with NATO Allied leaders, as well as leaders of the EU & G7, as the world comes together to stop Putin’s war. pic.twitter.com/pKUNl6PjbU

— US Mission to NATO (@USNATO) March 21, 2022

Todo parece indicar que Europa y Estados Unidos se preparan para el peor de los escenarios por el conflicto entre Rusia-Ucrania; el armamento que Joe Biden y aliados han enviado a Ucrania logró que la capital Kiev, aunque debilitada, no haya sido totalmente tomada.