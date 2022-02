El fútbol clama por Ucrania y dice ‘no a la guerra’

El mundo del deporte en general no podía quedarse al margen de la intervención armada rusa en Ucrania. Y el futbol europeo, con gran eco en la sociedad, era de esperar que alzase su voz en contra de una agresión que tiene más visos de ocupación que de invasión. A las medidas adoptadas por organismos como UEFA de trasladar de a San Petersburgo a París la final de la Liga de Campeones, o de clubes de deshacerse de sus patrocinadores rusos, se han sumado las unánimes muestras de apoyo de clubes, jugadores y aficionados al pueblo ucraniano antes, durante y después de los partidos; y un claro ‘No a la Guerra‘.

Aunque lo que acontece en Ucrania es mucho más importante y grave que lo que pueda acontecer dentro de un verde rectángulo de juego, la jornada europea en lo jugado tuvo varios puntoS de interés. La Copa de la Liga Inglesa es del Liverpool, empieza a funcionar la sociedad Mbappé-Messi, Karim Benzema da oxigeno a un Real Madrid sin brillo y un Nápoles que se repone al mazazo europeo subiendo a lo más alto de la Serie A.

Wembley, uno de los templos del fútbol mundial, fue uno de los estadios lugares que más se volcó este fin de semana con el pueblo ucraniano. Fue durante la final de la Copa de la Liga Inglesa, la tercera competición, en un duelo entre el Chelsea, propiedad del ruso Román Abramóvich y el Liverpool, de un grupo empresarial estadounidense. El estadio se aunó para alzar su voz contra la intervención militar de Rusia en Ucrania. Desde la megafonía se pidió a las aficiones de ambos equipos que dejaran sus diferencias y se unieran en un minuto por Ucrania. Todos se levantaron para aplaudir y el recinto se tornó con el azul y amarillo de la bandera ucraniana.

En lo jugado, fue de esos partidos que demuestran que no siempre un 0-0 es sinónimo de aburrimiento. Fue un duelo a alto ritmo, de ida y vuelta, de ocasiones de gol, de cuatro tantos anulados, de grandes intervenciones de los guardametas. Al final, con prórroga incluida, el triunfo se decidió en la tanda de penaltis. Y fue en la vigésima segunda pena máxima, lanzada fuera por el meta español Kepa, que salió justo para detener los de sus rivales, cuando el Liverpool se llevó el trofeo.

También hubo Premier. Y el Manchester City reforzó su liderato con una sufrida victoria en casa del Everton (0-1). Sentenció un tanto de Phil Foden a ocho minutos del final en un duelo dominado por los de Pep Guardiola pero que se vio envuelto por el buen orden defensivo de los de Frank Lampard. Tiene seis puntos de ventaja sobre el Liverpool, que tiene un partido menos jugado.

Una de las mejores noticias fue la vuelta del danés Christian Erikssen, ya superados los problemas de corazón sufridos en la Eurocopa y que pusieron muy en duda que pudiera volver a jugar. Ha vuelto en el Brentford.

La nota triste de la jornada es el adiós del argentino Marcelo Bielsa como entrenador del Leeds. El equipo está a dos puntos del descenso, cayó goleado en casa ante el Tottenham (0-4) y suma cuatro derrotas consecutivas. Tres años y ocho meses después de su llegada ya no seguirá.

Un Madrid de “pico y pala”. Sevilla es sevillista. Barcelona despiadado. Atleti sigue en el túnel

El Real Madrid de Carlo Ancelotti no es el mismo del primer tercio de temporada. No es que entonces deslumbrara por un gran juego, pero se mostraba superior a cualquier rival y merced al dúo Vinicius-Benzema, con la excelente actuación del meta Thibaut Courtois, controlaba, dominaba tanto que sumaba puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Ahora, la distancia no la ha perdido, pero padece para llevarse los partidos. Es un equipo de ‘pico y pala’, que sufre para mantener su meta a cero, y que toca y toca en busca de tener una ocasión que le permita lograr el tanto del triunfo.

Este sábado en Vallecas, en el derbi local ante el Rayo Vallecano (0-1), volvió a tocar con parsimonia, se sostuvo gracias a la efectividad de Courtois y, a ocho minutos del final, encontró esa jugada de toque entre Vinicius y Benzema que permitió a este último marcar el decisivo 0-1. El Real Madrid mantiene seis puntos de ventaja sobre el Sevilla, que este domingo hizo suyo el muy sentido derbi de la ciudad con el Betis (2-1), en un partido de neto dominio sevillista.

En la lucha por la tercera y cuarta plaza, últimas de acceso a la Liga de Campeones, el Betis se ve ahora agobiado por el Barcelona y el Atlético de Madrid, con un punto sobre ambos pero los barcelonistas con un partido menos. Eso sí, catalanes y madrileños aún a quince puntos del líder.

El fútbol clama por Ucrania y dice ‘No a la Guerra’

Asistentes al Camp Nou muestran carteles contra la invasión de Rusia a Ucrania, antes del inicio del encuentro correspondiente a la jornada 26 de primera división que disputaron FC Barcelona y Athletic Club en el estadio blaugrana.

El Barcelona sigue asustando. Los fichajes en ataque, los esquemas de Xavi Hernández, funcionan y el equipo arrasa al rival. A la lección dada el jueves en terreno del Nápoles en Liga Europa, este domingo sumó un contundente triunfo ante el Athletic Club Bilbao (4-0). Es verdad que el equipo barcelonista no lució como en estadio Diego Armando Maradona, pero no es menos verdad que su triunfo ante un cuadro bilbaino que pensaba más en las semifinales de la Copa del Rey del miércoles próximo no peligro y fue contundente. Aubameyang sigue sumando goles por partido jugado y Dembelé, en lo poco que sale, evidencia que es un gran futbolista.

Emerge también el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Tras tocar fondo, de ser objeto de muchas críticas, en los últimos partidos ha emergido. Vuelve a ser un equipo reconocible y con poderío. Esta vez, ante el Celta (2-0), no fueron sus grandes estrellas las que decidieron, sino el lateral brasileño Lodi, con mucha llegada, y autor de los dos tantos de la victoria. Lo positivo para la afición del Atleti es que parece que se ha dejado atrás la era negativa y se recupera la sonrisa.

La figura de la jornada en LaLiga lleva el nombre del canario Yermy Pino. Un jugador de 19 años, internacional de nuevo cuño con la selección absoluta de España, y que marcó todo un ‘póquer’ en el triunfo del Villareal sobre el Espanyol (5-1).

A los milaneses les molesta el liderato en el Calcio, el Nápoles aprovecha

Ser líder en la Serie A parece no ser últimamente apetecible para los equipo milaneses. Y es que Milan e Inter en las últimas jornadas parecen decididos a dar facilidad a su gran rival para que se ponga en lo más alto, y no lo aprovecha. Este fin de semana, el equipo milanista, líder, cedió un sorprendente empate casero ante el Udinese (1-1), pero el conjunto interista, a dos puntos, no lo aprovechó pues no pasó del empate sin goles en su visita al Génova. Y cabe recordar que en la anterior jornada, y ante adversarios teóricamente muy asequibles, igualo el Milan y cayó el Inter.

De ello se aprovechó el Nápoles, que se sobrepuso al desastre europeo ofreciendo el liderato a su afición. Se impuso en casa del Lazio (1-2), con gol en el final del español Fabian Ruiz, que rompió un empae que poco antes había puesto el también hispano Pedro. Es líder empatado a puntos con el Milan.

La sociedad Mbappé-Messi ya mete miedo. El Bayern se escapa

Ha tardado meses, sufrido muchas críticas a Leo Messi, pero la sociedad del argentino con Kylian Mbappé, que ha tirado desde el inicio del equipo, ya parece que funciona. Ante el Saint-Étienne se entendieron de lujo, y el París Saint Germain ganó (3-1) dando buenas sensaciones, con remontada. El francés, tras una genialidad del sudamericano, igualó al filo del descanso, y ambos se volvieron a asociar para poner el 2-1 a poco de iniciada la segunda parte. Luego, el deseado por el Real Madrid asistió al portugués Danilo para poner un colchón suficiente.

También jugó de inicio el brasileño Neymar, con lo que el multimillonario trio mágico también se asienta. Ahora llega lo ‘gordo’ de la temporada, las eliminatorias decisivas de la Liga de Campeones, competición para la que ha sido construida y muy bien pagada la plantilla de un club parisino-qatarí que la anhela. El PSG, además, aumenta a quince puntos su ventaja sobre el Marsella, su inmediato perseguidor, que no pasó del empate en su visita al Troyes (1-1).

En Alemania, el Bayern Múnich es aún más líder. Aumenta a ocho puntos su ventaja, tras ganar al Eintracht (0-1) y ver como el Borussia Dortmund igualaba en Augsburgo (1-1). Mucho más atrás el resto.