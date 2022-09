Funcionarios del Ayuntamiento de Progreso se lían a golpes en Servicios Públicos

UN EMPLEADO MUNICIPAL Y UN DIRECTOR DIRIMIERON SUS DIFERENCIAS / SEGÚN TESTIGOS PASARON DE LAS PALABRAS A LOS GOLPES EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROGRESO.– Las instalaciones de la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Progreso, ubicadas en Yucalpetén, se convirtieron este sábado en un improvisado ring de box, luego de que un empleado municipal se liara a golpes con el Director de esa dependencia.

Según testigos, los hechos ocurrieron esta mañana entre las 10 y 11 horas, siendo los protagonistas del pleito el Director de Servicios Públicos y Ecología, Canán Góngora Ortegón y Carlos Rodríguez, popularmente conocido como «Pillo» y actual empleado de la Dirección de Movilidad Urbana (a cargo de Manuel «Tito» Blanco Ordaz).

Trascendió que «Pillo» se presentó en las instalaciones de Servicios Públicos para discutir con Canán, con quien según se supo, tiene viejas rencillas, pues el primero laboraba en SPM y fue removido por Góngora Ortegón quien solicitó su reubicación en medio de fuertes acusaciones. Pese a que el empleado municipal fue reubicado, trascendió que su ex jefe siguió lanzando indirectas y comentarios contra «Pillo», quien finalmente hoy lo encaró.

Los funcionarios municipales se habrían insultado mutuamente y de las palabras pasaron a los golpes en presencia de otros trabajadores municipales.

Se informó que el pleito no duró mucho, pues el Director Canán Góngora se llevó la peor parte al ser noqueado durante la pelea, quedando inconsciente en el piso. Tuvo que ser auxiliado por otros trabajadores, se comentó. Hubo también comentarios de que solo se empujaron de forma violenta.

Canán Góngora, es uno de los «súper directores» del Ayuntamiento, pues tiene a su cargo numerosas encomiendas relacionadas con las áreas de bacheo, alumbrado público, esterilización de mascotas y otras actividades propias del área de ecología. Antes fue director del Sistema de Agua Potable de Progreso. Es hermano de Emilio Góngora Ortegón, actual Director de Prolimpia y ex tesorero de la pasada administración 2018-2021.

El pleito ocurrido en esa Dirección del Ayuntamiento, corrió rápidamente como reguero de pólvora, e incluso entre grupos de whatsapp donde se cuenta lo sucedido. A manera de broma, varios funcionarios municipales y personas que lo están compartiendo, comentaron que estuvo mejor esta pelea de funcionarios que la programada para esta noche entre Saúl Canelo Álvarez y el triple G, Genady Golovkin en Las Vegas.

Otros incluso consideraron a «Pillo» como un «héroe», pues hay muchos empleados municipales que tienen problemas y diferencias con el director de la dependencia, a quien han acusado de malos tratos desde el inicio de la actual administración.

Oficialmente hasta esta tarde, el Ayuntamiento no ha informado nada de lo sucedido, a pesar de que el pleito se registró según los testigos, en las instalaciones municipales, donde incluso se supo que hubo daños a las oficinas en medio de las agresiones. (ProgresoHoy.com)