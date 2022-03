Henry Cavill podría volver a interpretar a Superman en un cameo en The Flash, según el portal Giant Freakin Robot.

Cavill alcanzó la fama después de interpretar a Superman en Man of Steel, Batman vs Superman y La Liga de la Justicia. Sin embargo, desde entonces, el actor de 38 años no ha repetido el papel.

Los fans de DC han pedido su regreso de alguna forma antes de que el personaje sea cambiado y creen en el nuevo rumor, en el que podrían estar obteniendo lo que quieren.

superman

Y es que una de las cosas que más se preguntan los fans del mundo de DC es quién va a interpretar a Superman en las nuevas películas. Hasta ahora hemos tenido a Henry Cavill como el actor que encarnaba al superhéroe, pero no se sabía hasta qué punto iba a continuar.

Supuestamente el personaje no iba a aparecer en la película de The Flash, ya que iban a utilizar escenas de “Man of Steel” de 2013, pero ese plan parece que quedó fuera.

Guiño de Superman en Peacemaker

En el último capítulo de la serie protagonizada por John Cena se puede ver una escena que muestra a personajes de la Liga de la Justicia. Este grupo de superhéroes va a ayudar a Peacemaker, pero llegan tarde.

En la escena se puede ver a Jason Momoa y Ezra Miller como Aquaman y Flash, respectivamente. También hay dos personajes de los que solo se ve su figura y su sombra: Superman y la Mujer Maravilla.

Probablemente será su último trabajo de Henry Cavill como Superman, porque hay un proyecto dirigido por JJ Abrams y Ta-Nehisi Coates para una película sobre el superhéroe.

La semana pasada, Screen Geek informó de que la Mujer Maravilla de Gal Gadot y Aquaman aparecerán en The Flash.