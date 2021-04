Morena busca acabar con el Estado de Derecho, poniendo en serio riesgo la democracia del país: Carolina Viggiano

La Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, hizo un llamado a los priistas y simpatizantes de este instituto político a no permitir una elección de Estado en Baja California, donde el gobierno de Morena intenta acabar con el Estado de Derecho, que orillará a la entidad a una debacle, poniendo en serio riesgo la democracia.

Señaló que, aunque la pandemia hoy nos remite solo a reuniones virtuales, necesitamos de la fuerza ciudadana para poder vencerlos y evitar que sigan destruyendo las instituciones. “El Estado de Derecho debe prevalecer. De lo contrario, no hay manera de que haya desarrollo económico, no hay manera de que haya seguridad, no hay manera de haya nada”, enfatizó la dirigente priista.

Durante una reunión de trabajo con la candidata de la “Alianza Va por Baja California”, María Guadalupe Jones Garay (Lupita Jones), la también candidata a diputada federal plurinominal, señaló que en esta entidad, como en todo el país, a Morena se le hace fácil hacer populismo legislativo y judicial para poder seguir dividiendo entre ricos y pobres a este país, mientras reparten dinero para ganar las elecciones y sin reparar que hacen crecer el número de pobres en todo México.

En la sede del Colegio de Abogados que preside María Isabel Díaz Montes, Viggiano Austria pidió a los asistentes salir a la calle para convencer a la gente de que Lupita Jones es la mejor opción para obtener los votos que la hagan ganar, porque hoy es tiempo de las mujeres y esta entidad siempre ha sido gobernada por hombres, por lo que ya hace falta una visión distinta.

Es importante, dijo la líder priista, que tengamos gobernantes como su abanderada, una mujer que ha demostrado que sabe hacer las cosas, que día a día va subiendo en las encuestas por sus propuestas, su trabajo y su honestidad, y que necesita allegarse de más aliados para convencer a las y los bajacalifornianos, porque ella es la mejor opción.

Precisó que hoy, México vive su peor momento con los gobiernos de Morena, “somos un gran país que se ha sostenido de pie cuando estamos en el peor momento, cuando muchas cosas antes de la pandemia ya estaban mal y que hoy están peor que nunca, somos una vergüenza internacional en el caso de la pandemia”, puntualizó.

Finalmente, Carolina Viggiano subrayó que Lupita Jones no es militante de algún partido político, “ella es militante de México, es una mexicana que lucha y que sabe cómo hacer las cosas, y esa es su bandera, ese es su partido. Por ello les pido que voten por ella, pero que también le busquen otros votos, para que pueda ganar contundentemente”, concluyó.