Vila entrega apoyos a vecinos y productores de Baca

-En gira de trabajo por ese municipio, el Gobernador realizó la entrega de los apoyos de los programas Acciones de Vivienda Social y de Mejoramiento Genético Ganadero a fin de seguir transformando Yucatán en beneficio de todos sus habitantes.

-Vila Dosal también supervisó el consultorio del programa “Médico 24/7” con el que se brinda y acercan los servicios de atención médica complementaria, para los yucatecos, luego de que el horario de labores en los Centros de Salud o clínicas públicas ha finalizado.

Baca, Yucatán, 7 de mayo de 2022.- El respaldo del Gobernador Mauricio Vila Dosal continúa llegando a los habitantes del interior del estado, como en el municipio de Baca, en donde familias que más lo necesitan y pequeños productores ganaderos recibieron apoyos para mejorar las condiciones de sus viviendas e incrementar su producción, respectivamente.

Durante una gira de trabajo por esta demarcación y en compañía del alcalde local, Fredy Miguel Basto, el Gobernador realizó la entrega de apoyos pertenecientes a los programas Acciones de Vivienda Social y de Mejoramiento Genético Ganadero, con los cuales se sigue respaldando a los yucatecos que más lo necesitan en todos los rincones del estado.

En los bajos del Palacio Municipal de Baca, el Gobernador entregó a María del Socorro Pech Ek el certificado de vivienda con el que construirá un baño en su predio, con el que la mujer aseguró mejorará su condición de vida y la de su familia, ya que expuso que anteriormente no contaban con este servicio básico.

“Mi familia y yo somos de bajos recursos y muy trabajadores, pero no habíamos podido juntar dinero para construir un baño. Pero ahora recibí la ayuda del Gobierno del Estado y cuando me avisaron que por fin se va a construir, la verdad, nos pusimos muy felices. Me siento muy contenta porque ya no vamos a tener que hacer nuestras necesidades al aire libre”, explicó María del Socorro.

La también madre de familia manifestó que recibir esta ayuda reafirma que el Gobierno Vila Dosal está apoyando a todas aquellas personas que lo necesitan.

“El Gobernador está apoyando a mucha gente como nosotros; ahora me siento feliz y le agradezco a Vila Dosal por preocuparse por nosotros”, concluyó la habitante de Baca.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, detalló que el mencionado programa estatal ha recibido un gran impulso en lo que va de la administración de Vila Dosal y, gracias a ello, se han edificado miles de obras entre sanitarios, cuartos dormitorios y cocinas ecológicas a fin de reducir las condiciones de vulnerabilidad mediante estas acciones.

Un programa que al día de hoy lleva más de 24,000 acciones de vivienda a lo largo y ancho del estado y que se ha realizado con mucho esfuerzo, donde la coordinación se llevó a cabo en una etapa con el Gobierno Federal, y ahora con los Ayuntamientos, lo cual ha logrado que prospere y avance, agregó el funcionario en presencia del director general del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (Ivey), Carlos Viñas Heredia.

Para el caso del municipio de Baca, expuso el titular de Sedesol, hasta el día de hoy, se han efectuado 51 acciones de vivienda, y este año 2022, se edificarán 16 más con un acumulado de casi 5 millones de pesos invertidos para esta localidad.

“El alcalde de Baca, quien se encuentra muy interesado en este programa, le irá poniendo un poco más y nosotros, desde el Gobierno del Estado, haremos lo mismo y es así como el programa ha ido caminando. Estamos seguros que con esta coordinación y esfuerzo Baca seguirá siendo de las más apoyadas con esta iniciativa. Reconocemos el esfuerzo que está haciendo el alcalde para que este programa pueda tener más beneficiarios”, finalizó Torres Peniche.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, precisó que a través del programa de Mejoramiento Genético Ganadero durante este año se ha hecho una inversión de 12.2 millones de pesos para apoyar a 527 productores con 580 sementales bovinos y 96 sementales ovinos.

Con este programa, puntualizó el Díaz Loeza, los propietarios de ganado bovino reciben un apoyo de 20 mil pesos para la adquisición de sementales de alto registro; dichas ayudas se distribuyen en todo el estado por lo que invitamos a todos los interesados para que el próximo viernes 13 de mayo realicen su registro en la Feria del municipio de Panabá.

En la mencionada fecha, las ventanillas estarán abiertas para dicho proceso, detalló el titular de Seder, para que cualquier productor yucateco de este sector pueda acceder a esta iniciativa que sirve para mejorar la genética de su ganado, obtener mayor peso de destete de sus animales y de esta manera puedan incrementar su productividad.

En este sentido, el productor ganadero José Felipe de Jesús Tun Uc reconoció la importancia de esta entrega, ya que afirmó, significa un gran impulso para todos aquellos que laboran tal sector, así como para sus familias porque gracias al recurso obtenido pueden mejorar la calidad de su ganado además de sus actividades productivas.

“Yo veo este programa perfecto y en óptimas condiciones, porque gracias a él podemos seguir trabajando de mejor manera. Estamos seguros que el Gobernador seguirá apoyando a nuestro sector durante lo que queda de su gestión”, destacó el productor de 55 años de edad.

José Felipe de Jesús explicó que cuenta con más de 35 años de experiencia como ganadero y aseveró que utilizará el recurso para mejorar su hato y con ello incrementar sus ingresos para seguir apoyando a su familia para salir adelante.

Durante su recorrido por esta localidad, Vila Dosal también supervisó el consultorio del programa “Médico 24/7” con el que se brinda y acercan los servicios de atención médica complementaria, para las y los yucatecos, luego de que el horario de labores en los Centros de Salud o clínicas públicas ha finalizado.