Las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) están en espera del dictamen del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) para determinar si se abre o no una nueva temporada de pepino de mar en las próximas semanas, informó Luis Ernesto Martínez Ordaz, Subdelegado de Conapesca en Yucatán.

El miércoles pasado los permisionarios, Comités Náuticos y las Federaciones Pesqueras entregaron a la Subdelegación de Conapesca la petición formal para que se analice la apertura de una nueva temporada de captura de pepino de mar en el mes de marzo, ya que es el mes en que las 3 pesquerías más importantes están en veda: langosta, mero y pulpo.

“Desde hace 3 semanas los representantes de los Comités Náuticos, en pláticas y después de manera formal, presentaron la solicitud para que se abra una nueva temporada de pepino de mar; plantearon la solicitud de hacer los estudios de biomasa.

“Yo envié el oficio a las oficinas centrales de Conapesca y entiendo que ya pidieron el estudio al Inapesca y están en espera del dictamen técnico para tomar una decisión de apertura de temporada; hasta ahora no se ha hablado de fechas ni de cuotas; los pescadores plantearon que fuera en marzo y en Conapesca se está trabajando la petición, se está viendo la manera de atenderlo y que sea en beneficio del sector”, dijo.

De acuerdo con la petición formal de los pescadores, de la que POR ESTO! tiene una copia, el argumento para la apertura de una nueva temporada es que marzo es el mes de mayor inactividad por la veda de tres especies.

Además, solicitan que la veda del mero por 2 meses no solamente se aplique a la Península, sino también a Veracruz y Tabasco, para que sus barcos no entren a la Península como suelen hacerlo.

También piden que se refuerce la inspección y vigilancia, petición que se ha atendido con puntualidad, dijo el subdelegado Luis Ernesto Martínez, ya que hay vigilancia desde el mar, congeladoras, carreteras y aduanas.

El sector pesquero está a la espera de la respuesta de Conapesca.

Relacionado