Así será el regreso a clases en Yucatán

-En la presentación del Protocolo Estatal para el Regreso Seguro a Clases, se recalcó que, padres que lo deseen, podrán enviar a sus hijos a la escuela con todas las medidas de higiene y prevención, y los que no, podrán seguir tomando clases desde casa, ya sea en línea, televisión o radio.

Mérida, Yucatán, 25 de agosto de 2021.- El Gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó este día la presentación del Protocolo Estatal para el Regreso Seguro a Clases presenciales, proceso que comenzará con el inicio del ciclo escolar 2021-2022 el lunes 30 de agosto bajo un esquema híbrido y voluntario, de manera que los padres que lo deseen podrán enviar a sus hijos a la escuela con todas las medidas de higiene y prevención, y los que no, podrán seguir tomando clases desde casa, ya sea en línea o por televisión.

En este marco, Vila Dosal dio a conocer que sostuvo una reunión con respresentantes de escuelas privadas para llegar a dos importantes acuerdos: Presentarles en la fecha que dispongan, el Protocolo Estatal para el Regreso Seguro a Clases y la próxima semana se hará una mesa permanente en la que participen la Secretaría de Salud, Siies y la SEGEY con todas las universidades privadas.

Ante dirigentes de sindicatos magisteriales, líderes empresariales, asociaciones de padres de familia, rectores y directores de instituciones de educación, el titular de la Secretaría de educación (Segey), Liborio Vidal Aguilar, dio a conocer los protocolos para los días horarios de clase, los cuales funcionarán de la siguiente manera:

-Educación inicial sería de 6:30 am a horarios normales de acuerdo a la modalidad.

-Inicial y Preescolar Indígena y general, tendrá horario de 8 a 11 de la mañana y tendrán clases de duración de 3 horas. Si la escuela tiene varios grupos, el ingreso será escalonado y usarán todos los accesos disponibles.

-Las primarias General e Indígena matutino y vespertino, asistirán 4 horas: en el turno matutino, los grados 4to, 5to y 6to de 7:15 am a 11:15 am y 1ero, 2do y 3ero de 7:35 am a 11:35 am. Pará el turno vespertino, los grados 4to, 5to y 6to de 1:15 pm a 5:15 pm y 1ero, 2do y 3ero de 1:35 pm a 5:35 pm.

-Los Centros de Atención Múltiple (CAM) la entrada será a las 8 de la mañana y la duración de las clases será de 2 horas y media para nivel inicial y preescolar; y de 3 horas para los talleres, primaria y secundaria.

-Las secundarias y preparatorias durarán clases de 5 a 6 horas y tendrán grupos A y B para alternar la asistencia por semana de lunes a viernes: una semana asistirá de manera presencial al grupo A y la siguiente semana al grupo B, y así sucesivamente. Los horarios serán en el turno matutino de 7 am a 12 pm y en el vespertino de 1:30 pm a 6:30 pm.

-El nivel medio superior matutino será de 7 am a 1 pm, el turno vespertino de 2 pm a 8 pm y el nocturno de 5 pm a 10 pm.

-Todos los niveles educativos tendrán recesos y comidas de manera escalonada bajo la supervisión del personal docente.

-Los días que los alumnos no vayan a la escuela de manera presencial, tendrán clases en línea o televisión, según corresponda a cada escuela.

“El regreso seguro a clases es responsabilidad de todos. Por ello vamos a aplicar en casa y en las escuelas los filtros de prevención e higiene para cuidar la salud de alumnos, maestros y personal educativo”, aseveró el Gobernador desde el Centro Internacional de Congresos de esta ciudad.

Por lo que toca a las escuelas privadas, se especificó que éstas tendrán flexibilidad para elegir la modalidad de sus jornadas que aplicarán, siempre y cuando contemplen los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias y notifiquen a la autoridad educativa estatal.

En presencia del titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), Mauricio Cámara Leal, Vila Dosal subrayó que en casa, debemos estar pendientes para que si se presentan síntomas o un contagio, los niños permanezcan en su domicilio.

En ese marco, se explicó que se aplicarán 3 filtros en total: el primero al entrar a la escuela se realizará una supervisión sanitaria para verificar que quienes entren no tengan síntomas de Coronavirus. El segundo en el salón de clases, en el que personal docente estará pendiente de que se cumplan las medidas de higiene y prevención y estará alerta para detectar a cualquier alumno con síntomas.

Asimismo, el tercero será al salir de la escuela donde también se vigilará el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención.

En su turno, el subdirector de Salud Pública de la Secretaría de Salud del estado (SSY), Carlos Isaac Hernández Fuentes, un protocolo de actuación que se ha establecido en caso de que se presenten casos sospechosos o confirmados de Coronavirus en algún salón de clase:

-Si hay un caso sospechoso en un salón de clase, el estudiante se retira por 14 días de la escuela.

-Si hay un caso confirmado en un salón de clase, el salón completo se retira por 14 días de la escuela.

Además, los Amigos de la Salud apoyarán en el cumplimiento de las medidas de higiene y habrá una persona por escuela. Para atender cualquier duda de la ciudadanía, está la línea de teléfono 800 YUCATÁN (800 982 28 26) y el sitio regresoaclases.yucatan.gob.mx

Asimismo, Hernández Fuentes indicó que, se deberán seguir recomendaciones importantes como mantener la ventilación adecuada en todo momento dentro de las aulas y áreas administrativas sin el uso de aires acondicionados, vigilar el uso correcto de cubrebocas en todo momento.

Así como queda prohibido el uso de inmuebles para crear escuelas alternativas, se detalló que, de ser detectadas serán clausuradas por no contar con permisos de uso de suelo, de Protección Civil, ni se podría supervisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

También, las rondas para llevar a alumnos a las escuelas deben ser de niñas, niños o jóvenes del mismo salón y el filtro en casa es el más importante.

Destacó que, el Gobierno del Estado colaborará con el Gobierno Federal para que haya disposición de pruebas de antígenos en todos los centros de salud y que serán destinadas exclusivamente para alumnos y profesores que tengan situación de contagio o sospecha de Coronavirus, así como también se contará con disposición de traslado en comisarías y municipios para poder realizarse la prueba.

“El regreso a clases será híbrido y voluntario, y el retorno presencial a la escuela es una decisión de las mamás y los papás de los niños yucatecos. Tener un regreso seguro es responsabilidad de todos, y estamos seguros que, trabajando juntos Gobierno, padres de familia, docentes y escuelas, saldremos adelante”, finalizó el Gobernador.