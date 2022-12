Capturan a feminicida en Ticul

MERIDA. – – Por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, ambos en grado de tentativa, fue detenido Gustavo Julián M. M.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron la orden de aprehensión contra el mencionado individuo.

Los hechos ocurrieron el pasado cinco de junio en la ciudad de Ticul.

Con base en las denuncias y los datos de prueba obtenidos por agentes y fiscales investigadores, un Juez de Control emitió la orden de aprehensión contra el sujeto por las amenazas de muerte y lesiones de gravedad a su pareja C. G. C. N. e igualmente a un vecino, Y. I. C. A.