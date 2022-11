El Festival Internacional de las Luces (Filux) llegará por primera vez al interior del estado para el disfrute de más familias yucatecas

-Además de Mérida el Filux se llevará al interior del estado en los municipios de Valladolid y Tekax para seguir transformando la cultura en el estado acercándola a cada vez más familias.

-A partir del 24 de noviembre, los asistentes podrán disfrutar de obras de arte realizadas con luz como proyecciones, video mapping, esculturas de luz, instalaciones, iluminación arquitectónica, caminos de luz, cine, entre muchas más.

MÉRIDA .- Por primera vez llegará al interior del estado en los municipios de Tekax y Valladolid el Festival Internacional de las Luces (Filux), además de que de nueva cuenta estará en Mérida para que más familias yucatecas puedan disfrutar de un recorrido nocturno totalmente gratuito con obras de arte realizadas con luz, resultado del impulso del Gobernador Mauricio Vila Dosal para seguir transformando la cultura acercándola a habitantes de la entidad.

En la presentación del Filux 2022, el director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur), Mauricio Díaz Montalvo, junto con el Director artístico fundador del Filux, David Di Bona, brindaron los detalles de este festival que se llevará a cabo en Mérida, del 24 al 27 de noviembre; en Valladolid, del 1 al 4 de diciembre y en Tekax, del 8 al 10 de diciembre de 6 de la tarde a 11 de la noche.

David Di Bona indicó que, para el disfrute de las familias yucatecas, se tendrá un paquete de 24 obras de arte con el uso de luz con proyecciones, video mapping, esculturas de luz, instalaciones, iluminación arquitectónica, caminos de luz, cine, entre otras más que estarán a lo largo de un camino de luz en cada municipio donde se presentará, por lo que agradeció el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para acercar la cultura a más habitantes.

“Agradecemos al Gobernador por su sensibilidad, misión y visión de abrazar una vez más este proyecto cultural que nació de la sociedad civil para celebrar su cuarta edición en el estado, así que gracias por permitirnos hacer trabajo en equipo de la mano Gobierno y sociedad civil pues de otra manera sería imposible realizar el Filux”, aseguró el director artístico fundador del Filux.

Por su parte, el director de Cultur, Díaz Montalvo, señaló que, a través de una inversión estatal de 11 millones de pesos, este festival impulsará el turismo en el estado y permitirá promocionar otras partes de la entidad, por lo que invitó a las y los yucatecos a seguir haciendo de Yucatán un estado más seguro cultural y atractivo para los visitantes.

Se presentarán obras de artistas nacionales tituladas como Museum of the moon, Mandala labrador, Mandala Naya and Mandala Perrier; Intrude, Lo fortuito, Ecos, Pájaro toh, Viviendo la luz, Life, Tradición que ilumina, Ataraxia, Faro, Lepidopter, Mana, Ausencia, Caminantes, Global rainbow, Solar flare, Primitivo, Lluvia, sol y refracción; En el sendero de un jardín rocoso, El jardín secreto, Alienación, Te quiero mucho, Rapitichiemih, Niños de dulce, además de iluminación arquitectónica, e intervenciones comunitarias.

Entre las que destacan una luna que mide 9 metros de diámetro realizado por un artista de Reino Unido con una impresión real 3D que es réplica de una fotografía del satélite natural, también se tendrán piezas de conejos inflables de gran tamaño que le han dado la vuelta al mundo, el arcoíris global que mide 30 kilómetros de distancia y zonas lumínicas con las que los asistentes podrán interactuar.

En rueda de prensa se indicó que se estará informando con tiempo a la ciudadanía sobre los diversos cierres de calles que se realizarán en las 3 localidades contempladas para que este espectáculo sea con mayor seguridad y orden para el disfrute de los asistentes. Toda la información acerca de las fechas, obras y mapas de cada municipio está disponible en la página web www.filux.info.

Desde el 2013, Filux es el primer festival internacional de las luces del continente realizado por Filux lab en alianza con instituciones y empresas para la creación de proyectos culturales vinculados al cine y las artes visuales en América Latina, consolidando de esta forma a las ciudades donde se presenta como un escenario cultural internacional, de integración social y recuperación del espacio público.