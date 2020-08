El padre Lorenzo Mex recordó el trabajo incansable de Víctor Cervera Pacheco

AYER, EN EL 16 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE VCP, EL SACERDOTE RECORDÓ SU TRABAJO EN FAVOR DE YUCATÁN Y OBRAS COMO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DE ALTURA DE PROGRESO DURANTE LA MISA QUE SE OFRECIÓ EN LA IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN



PROGRESO.– Durante la misa matutina del martes en la Parroquia de San Sebastián, el párroco Lorenzo Augusto Mex Jiménez recordó parte de la vida y obra del ex gobernador Víctor Manuel Cervera Pacheco, cuyo aniversario luctuoso número 16 se celebró ayer.

El sacerdote ticuleño, amigo de Cervera Pacheco y ex párroco de este puerto, resaltó el trabajo incansable del ex mandatario y resaltó obras que realizó en Progreso, como la construcción del Puerto de Altura.

Lorenzo Mex incluso aseguró que el hecho de recordar las grandes obras de Cervera Pacheco, es «una tradición que ni la pandemia ha podido borrar ni debilitar».

Durante la misa transmitida a las 8 de la mañana desde San Sebastián, el padre Mex calificó a Cervera Pacheco como un «amigo entrañable» y aseguró que «Víctor Cervera Pacheco fue un hombre para quien la muerte no fue el final del camino». La transmisión en vivo, estuvo acompañada de algunas imágenes del recuerdo de Víctor Cervera acompañado del padre Lorenzo Mex en giras oficiales realizadas en Progreso y donde también aparece Porfirio Trejo Zozaya, el entonces arzobispo Emilio Carlos Berlié Belaunzarán, así como políticos de este puerto, entre otros.



POLÍTICO APASIONADO POR EL BIENESTAR DE YUCATÁN…

En su mensaje durante la misa que se le dedicó al desaparecido político, Lorenzo Mex señaló que fue un hombre «inquieto, creativo, incansable, visionario y tremendamente apasionado por el bienestar de Yucatán, cercano a la gente humilde y gestor de numerosísimas obras que sirvieroon como base para que Yucatán se integrara a la dinámica del desarrollo, dinámica que hasta en nuestros días no se ha detenido, gracias a nuestros gobernantes en turno, que, unos más, unos menos, le han dado continuidad a los proyectos con vision de futuro de un hombre con experiencia, curtido por la vida y el trabajo, sorteando como es natural, las dificultades, pues con las numerosas piedras que don Víctor encontró a su paso, en vez de desanimarse, sabiamente supo aprovecharlas para el crecimiento y bienestar de Yucatán».



SU OBRA PRINCIPAL, EL PUERTO DE ALTURA DE PROGRESO…

El sacerdote indicó que entre otras obras, le dio mayor calado al puerto de altura para impulsar y diversisifcar el movimiento portuario que ha posicionado a Progreso como uno de los principales puertos del Golfo de México con distintas posiciones de atraque pára buques que transportan combustible granos contenedores y cruceros turisticos.

«En su quehacer en la administración pública, supo aprovechar los tiempos y oportunidades que la vida le dio… a 3 lustros de su salida de este muundo, continuamos con una tradición que ni la pandemia ha podido borrar ni debilitar». El ex gobernador Víctor Cervera Pacheco falleció un 18 de agosto de 2004 a los 68 años de edad. (ProgresoHoy.com)