El PAN Y PRD denuncian a Delgado por acarreo de ciudadanos en la Consulta

MÉXICO.– Los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron denuncias formales ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en contra del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, por llevar ciudadanos en vehículos particulares a votar en la revocación de mandato.

Luego de que se dieran a conocer fotografías en las que el dirigente de Morena invita a votar en la revocación de mandato y ofrece llevar a las personas en vehículos personales, los representantes del PAN y PRD, Víctor Hugo Sondón y Ángel Ávila, respectivamente, lo denunciaron en el INE.

Además, expusieron en la sesión del Consejo General del INE que es un delito que debe investigar la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales.

“Queremos que se vaya a la FEDE la denuncia por el acarreo de Mario Delgado en Iztacalco invitando a votar y exponiendo en una camioneta ‘yo te puedo llevar a votar’, y lleva a ciudadanos directo a la casilla, esto, aquí y en china, se llama acarreo de votos y eso está penado, es un delito electoral.

“Dicen que no son iguales, son peores, jamás creí ver a un presidente de un partido nacional encabezando el acarreo, violando flagrantemente la ley una y otra vez, un día sí y el otro también”, dijo el representante del PRD.

El panista Víctor Hugo Sondón agregó que es tanta la desesperación de Morena por la baja participación que “llegan al extremo de que su líder nacional acarreo votantes, para forzarlos a participar”.

Si dar raite es delito, nos vemos en los tribunales: Eurípides Flores

El suplente de Morena, Eurípides Flores, señaló que si dar raite a las personas que quieren votar es un delito, él está dispuesto a ir a los tribunales, pues bromeó en que él mismo llevó en su vehículo al representante Mario Llergo a votar.

“De ninguna manera el presidente de Morena está cometiendo un delito y hacer un llamado de prudencia al secretario que a pesar de llevar 18 años en el cargo, no puede leer bien la ley, que no se pronuncie de manera previa ante las preguntas que le hicieron los propios medios de comunicación. Pero si ese es el criterio, me declaro culpable, yo le acabo de dar raite a mi compañero Mario Llergo para que fuera a votar, si dar raite a los vecinos es delito, pues nos vemos en los tribunales”.

Como es habitual, el suplente provocó un llamado al orden por preguntarle al consejero Ciro Murayama si “no defraudó a sus patrones Claudio X. González, y a esos personajes de los que usted es siervo” al participar en la votación.

“Sí les voy a pedir que se conduzcan con respeto, no voy a permitir como consejero presidente aunque luego vayan a impugnar mis facultades, primero que se conduzcan con respeto y que omitamos cualquier agravio y sobre todo descalificación gratuita, aquí nadie es patrón de nadie ni siervo de nadie… les pediría que no reventemos esta conversación pacífica”, replicó Córdova.