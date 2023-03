Fallece la actriz Rebeca Jones a los 66 años

MÉXICO. – – Rebecca Jones, famosa actriz mexicana, falleció la madrugada de este 22 de marzo.

Así lo dio a conocer su representante, Danna Vázquez, a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la representante de la actriz, informó Milenio.

«Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada REBECCA ANNE JONES FUENTES (21 de Mayo 1957- 22 de Marzo».

Según la información de sus representantes, Rebecca Jones murió acompañada de sus seres queridos y agradecida con el público para el que trabajó durante toda su vida.

«Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajo toda su vida», expresa el comunicado.

En el comunicado, se informa que en los próximos días se realizará una despedida a la actriz como ella hubiera deseado y concluye agradeciendo a todos los que estuvieron al pendiente de la salud de Jones.

«En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebecca en todo momento», explicó el breve comunicado.

«La historia nunca dice adiós. Lo que dice siempre es un hasta luego», concluye el comunicado.

Fue sobreviviente del cáncer de ovario, el cual venció en 2019. En noviembre del 2022 se dio a conocer que la actriz se encontraba hospitalizada en estado grave y que requería de donadores de sangre.

A la actriz, nacida el 21 de mayo de 1957, le sobrevive su hijo Maximiliano Camacho Jones producto de su matrimonio con el también actor Alejandro Camacho con quien estuvo casada durante 25 años y se separó en el 2011.

Su lucha contra el cáncer

Rebecca Jones inició su batalla contra el cáncer de ovario en 2017 tras un mal diagnóstico ya que en un principio le habían dicho que lo que ella tenía era colitis nerviosa. Una vez conociendo el diagnóstico, la actriz inició su tratamiento y un año y medio después, en 2019.

¿Quien era Rebecca Jones?

Rebecca Jones estudió la carrera de Actuación en la Universidad de California de donde se graduó, aunque ya tomaba clases de Arte Dramático desde la preparatoria y tomó cursos de cine. Trabajó como mesera en un restaurante que tenía el nombre de Víctor Hugo en donde usaba su sueldo para pagar sus estudios.

Su carrera como actriz

Más tarde regresó a México buscando crecer como actriz con la ayuda de su tía Fernanda Villeli, escritora de novelas exitosas que consiguió que Rebecca Jones entrara al Centro de Capacitación de Actores de Televisa, ahora el CEA. Su primera obra fue Salvar a los delfines en 1979 donde sustituyó a la actriz Edith González; tiempo después aplicó para entrar a Bellas Artes donde obtuvo un papel en la obra de El Coleccionista.

Su primera aparición en telenovelas fue en Muchacha de barrio, protagonizada por Ana Martin y Humberto Zurita donde Jones interpretó el papel de Becky que solo hizo una escena. En 1982 salió en El amor nunca muere donde estuvo dentro del elenco protagónico y a partir de ahí salió en otros melodramas como Maleficio, La Traición, Cuna de lobos, Imperio de Cristal, entre otras.

Se casó con Alejandro Camacho con quien tuvo a su único hijo, Maximiliano

En 1986 contrajo matrimonio con el actor Alejandro Camacho luego de vivir un año juntos, se casaron en Estados Unidos y en México. Con él tuvo a su único hijo llamado Maximiliano Camacho Jones, aunque fue el segundo embarazo de la pareja, luego de que perdieran un bebé de 5 meses de gestación.

Los actores se divorciaron en 2011 a causa de diferencias entre la pareja; aunque intentaron regresar no lograron recuperar el amor y se separaron definitivamente, aún mantienen una buena relación siendo padres.

La actriz también tuvo participación en la televisora de TV Azteca en 1999 donde consiguió gran éxito por su actuación en la novela La vida en el espejo estrenada en el año 2000 donde compartió protagónico con Gonzalo Vega y Sasha Sokol.

Su historia con el cáncer

Rebecca atravesó un capítulo oscuro en su vida luego de que le detectaron cáncer en el ovario izquierdo por lo que se tuvo que someter a 4 quimioterapias y una cirugía con la que logró salir adelante y seguir con su participación en el medio artístico.

A causa de su lucha contra el tumor maligno la también productora tuvo varias apariciones sin cabello y en ocasiones usó pelucas para hacer papeles de televisión y en algunos eventos.

Su último trabajo en televisión fue en una producción de la pantalla chica dentro de una nueva telenovela de Televisa llamada Cabo donde Rebecca Jones interpretaba a Lucía Noriega y comparte set de grabación con Bárbara de Regil y Matías Novoa.

¿Quién es Maximiliano Camacho, el único hijo de Rebecca Jones?

El primogénito de los actores nació en el año 1989, por lo que actualmente tiene 33 años de edad. Comparte la misma vena artística que sus padres.

A diferencia de las estrellas de telenovelas, Maximiliano Camacho ha preferido mantenerse alejado de los reflectores y vive en Estados Unidos. Se sabe que estudió música en una escuela de Nueva York y que se desempeña como DJ, de ahí que esté enfocado en diferentes proyectos de música electrónica.

En julio del 2013, el músico apareció junto a sus papás disfrutando de una divertida cena en un restaurante de la Ciudad de México. Tras su encuentro y compartir un cigarrillo, cada uno se marchó del lugar por separado, Alejandro se subió a su automóvil y Rebecca abandonó el sitio tomando del brazo a su hijo.

¿Por qué Rebecca Jones y Alejandro Camacho se divorciaron?

Rebecca Jones y Alejandro Camacho anunciaron su separación en 2011. La actriz habló con total transparencia de su divorcio y afirmó que no mantenía contacto con su ex esposo.

«Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: ‘pues para eso nos divorciamos (para no verse)’ No se borran (los 26 años de matrimonio), cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quedes estancado ahí», dijo en el programa Montse & Joe.

Y agregó: «Es que éramos la pareja perfecta casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas… Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país».